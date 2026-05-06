La allocina Laura Royo ha anunciado este pasado martes que pone fin a su trayectoria deportiva y se retira del fútbol con tan solo 27 años. La jugadora de la Sociedad Deportiva Huesca cierra así una carrera marcada por el compromiso, la profesionalidad y el buen ejemplo dentro y fuera de los terrenos de juego. Además, se ha convertido en una referentes para las más pequeñas y en una figura clave en el crecimiento del fútbol femenino aragonés.

La delantera pone punto final a una etapa donde ha representado con orgullo los valores del deporte aragonés. Royo se formó en el fútbol base de Aragón, dio el salto al panorama nacional con su llegada al Zaragoza CFF, antes de consolidarse en lo más alto del fútbol femenino español con el Villarreal CF. En Castellón logró el ascenso a Reto Iberdrola y, posteriormente, a Liga F.

Después de la experiencia vivida en el conjunto groguet, la allocina aterrizó en la Sociedad Deportiva Huesca en el verano de 2022. Rápidamente se convirtió en una pieza clave para el equipo y una figura representativa del talento aragonés. Parte del crecimiento que ha experimentado el conjunto azulgrana en las últimas temporadas es gracias a la participación activa de la atacante.

Laura Royo ha disputado 106 partidos y ha sumado 45 goles con el Huesca. En el equipo oscense ha destacado por su polivalencia en el frente ofensivo, su capacidad de trabajo y su implicación dentro del grupo. “La SD Huesca quiere agradecer a Laura Royo su dedicación, esfuerzo y compromiso durante estas temporadas, así como desearle la mayor de las suertes”, ha comunicado el club en sus redes sociales.