La alta incidencia del covid en Alcañiz ha provocado la cancelación de numerosas cenas de empresa. Las anulaciones han sido muy numerosas en todos los sectores considerados «servicios esenciales». También afectan a personas confinadas y a los grupos grandes. Varios establecimientos de la ciudad están recibiendo en los últimos días llamadas para consultas y dudas respecto a las celebraciones ante el temor por el aumento de casos de coronavirus en los días previos a la Navidad.

No ocurre lo mismo en el resto de la provincia, donde la restauración mantiene una intensa actividad, tal y como señalan desde Teruel Empresarios Turísticos. Ya desde hace dos semanas en la provincia se están desarrollando cenas y comidas de empresa y desde finales de noviembre.

En principio el sector no ha notado un impacto significativo de cancelaciones y se está dando un «buen ritmo» en las reservas. La restauración factura en este último mes de diciembre alrededor de un 20-25% de la facturación anual gracias a la actividad de estas cenas y comidas, aunque últimamente predominan más las comidas.

Ante una posible introducción de requisitos como el pasaporte covid a pequeña escala se prevé que la medida tenga un impacto parcial, es decir, que no se cancelen esas potenciales comidas o cenas, pero sí que disminuya puntualmente el número de comensales por los no vacunados. «Lo bueno que puede suceder es que incrementen las vacunaciones para contar con los requisitos. No creo que por dos o tres personas que fallen se pierda toda la mesa, ojalá no pase eso», matizó el presidente de Teruel Empresarios Turísticos, Roche Murciano. Con todo, los empresarios de la provincia esperan facturar «todo lo que se pueda» en estas navidades.