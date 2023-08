Las altas temperaturas se prolongarán hasta el viernes con registros de más de 40ºC

La cuarta ola de calor que afecta a la península ibérica será, en el caso del Bajo Aragón Histórico, la más prolongada de lo que llevamos de verano. Pese a que no se espera inicialmente pulverizar ningún registro de temperaturas máximas, lo más destacable será la persistencia de máximas de más de 35ºC y 40ºC en muchos observatorios. En algunos casos podría ser la semana con más días consecutivos de 40ºC de las últimas décadas. El calor no comenzará a remitir hasta última hora del viernes. Será el sábado cuando las temperaturas bajen de forma notable con la irrupción de cierzo procedente del Noroeste. La situación, por lo tanto, no será demasiado halagüeña de cara a las masas forestales ya que no se esperan precipitaciones. Las lluvias, al fin, podrían llegar de cara al domingo.

Mientras tanto, los valores continúan disparados. El observatorio de Aemet en Híjar registró desde el sábado hasta el lunes sendas máximas de 40,8ºC y 40,5ºC y 40,8ºC respectivamente por lo que se trata de la tercera jornada consecutiva de calor extremo. En Caspe las temperaturas fueron de 40,1ºC, 41,0ºC y ayer se superaban los 40ºC. Calanda, en torno a 500 metros de altitud, ha registrado una máxima de 40,8ºC tras alcanzar los 40ºC el domingo. En Alcañiz no se alcanzó la cuarta decena, pero las temperaturas se han quedado entre los 38 y 39ºC. Las mínimas también son y serán noticia con noches tropicales, es decir, con valores por encima de los 20ºC. En el caso de Híjar las mínimas no bajan de la mencionada cifra desde hace más de una semana.

Tampoco se libran otras comarcas en la que registros tan elevados no son habituales. En el Matarraña las temperaturas podrían rozar los 40ºC. En Valderrobres se registró el domingo una temperatura de 38,3ºC con una mínima que sí dio un respiro y se quedó en 16,1ºC. No obstante, también en el Matarraña las temperaturas continuarán subiendo. Aemet mantiene el aviso naranja por altas temperaturas en el Bajo Aragón Histórico hasta, al menos, el miércoles. En Cuencas Mineras y Maestrazgo el aviso por temperaturas es amarillo.