El alumnado de 3º de la ESO del IES Bajo Aragón reparte buen rollo y solidaridad con ‘Ropa viva’ en Alcañiz

Bastó una tarde de mercadillo para recaudar cerca de 300 euros, por lo que la misión del alumnado de 3º de la ESO del IES Bajo Aragón de Alcañiz ya empezó con buenas vibraciones. ‘Ropa viva’ es el nombre del proyecto solidario que comenzó en las aulas de la mano del Departamento de Geografía e Historia y que culminó este lunes y martes con dos jornadas de venta de ropa de segunda mano en el solar de Sindicatos, un espacio cedido por el Ayuntamiento para la ocasión.

Conseguir cerca de 300 euros en apenas un par de horas es reseñable teniendo en cuenta que el precio de las prendas en venta osciló entre uno y cinco euros. «Todo el dinero recaudado en las dos tardes se destinará a Acnur y lo que no se venda lo llevaremos a Arropados (aRopa2) en Zaragoza», señaló uno de los estudiantes implicados, Miguel Ariño. «Junto a los profesores hemos hecho todo el proceso, desde buscar a la ONG hasta llegar a todo esto. Yo nunca me había implicado en algo así y la idea me entusiasmó desde el principio y además, la gente respondió muy bien y estamos recaudado bastante», valoró.

Esta iniciativa novedosa surgió para poner en práctica los contenidos que se imparten en Geografía e Historia en 3º de la ESO. Entre otras cosas, están trabajando todo lo relacionado con la industria -entre ellas la textil- y el desarrollo sostenible y, por otro lado, también la geografía política donde entra la situación de los refugiados, conflictos políticos y sus consecuencias.

«Pensamos en unir las dos partes y hace un par de meses comenzamos a recoger la ropa que nos ha traído la gente que los estudiantes han clasificado y etiquetado en el aula hasta llegar al mercadillo», dijo una de las profesoras de Historia, Esperanza Miravete, que reconoció la labor del alumnado. «Estamos muy contentos porque se han implicado mucho, los profesores hemos estado detrás pero todo esto lo han preparado ellos y ha habido de poner mesas, perchas, se ocupan de cobrar y hasta de recaudar con una hucha por la calle».

Así fue, además de la venta de ropa en el solar de Sindicatos, varios jóvenes recorrieron la avenida Aragón ofreciendo la hucha a la buena causa. Consiguieron que unas cuantas manos voluntarias colaboraran con su donativo.