Los alumnos del Bachillerato de Artes del IES Bajo Aragón debutan en una exposición conjunta

Los alumnos del Bachillerato de Artes del IES Bajo Aragón han expuesto por primera vez sus creaciones en una muestra conjunta, que puede visitarse en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Alcañiz (Glorieta de Valencia) hasta el próximo domingo 5 de mayo. Al igual que sus predecesores en años anteriores, los estudiantes pretenden mostrar con sus obras la «evolución artística» desarrollada durante el curso. Hay dibujos, pinturas, grabados, fotografías y esculturas, que beben de las técnicas creativas tradicionales, pero también de las más contemporáneas, vanguardistas y digitales.

La inauguración se celebró el pasado viernes ante una enorme expectación. Más de 200 personas, entre ellas profesores, amigos, familiares y representantes de la corporación municipal, arroparon a los jóvenes. Tres alumnos de 1º y otros tantos de 2º introdujeron la exposición a través de un diálogo entre ellos perfectamente coordinado.

«Como principiantes en el mundo del arte nos hemos percatado de su complejidad. No se vive de la misma manera desde fuera que desde dentro, por ello no se le da el valor que merece». «Realmente los artistas tenemos mucha fama de estar en nuestro mundo paralelo, nos encanta darle vueltas a todo y a partir de ello crear». «Puesto que no estamos acostumbrados a salir de nuestra zona de confort, nuestros profesores nos han retado a salir de ella y como podéis ver los hemos sobrellevado perfectamente», comenzaron explicando los de 1º, despertando las risas del público.

Los más mayores les tomaron el relevo y subrayaron que pasar al Bachillerato supone un «gran cambio para ellos», ya que dejan de lado la educación que «ha sido impuesta para ellos» y empiezan a hacer lo que en verdad les gusta, el arte. «Nos descubrimos y aprendamos a representar nuestros sentimientos y pensamientos más profundos. En las escuelas nos fortalecemos y transformamos nuestros estilos», afirmaron.

La muestra puede visitarse de lunes a viernes de 19.00 a 21.00; y los sábados y domingos de 12.00 a 14.00.

Las obras expuestas muestran la «evolución artística» de los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato de Artes desarrollada durante el curso./ María Celiméndiz