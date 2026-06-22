Los alumnos de Bachillerato y FP ya pueden solicitar a Caja Rural hasta 150 euros por sus sobresalientes

Los alumnos de Bachillerato y Formación Profesional que hayan obtenido sobresalientes en sus notas de final de curso pueden solicitar desde hoy, y hasta el 31 de julio, hasta 150 euros por sus buenas notas gracias a Caja Rural de Teruel y la tercera edición de su campaña "Tus sobresalientes tienen premio".

De esta forma, los alumnos que hayan realizado este curso sus estudios en los centros de la provincia de Teruel y las poblaciones de Cariñena y La Almunia de Doña Godina, y hayan obtenido estas calificaciones en las notas finales de curso, recibirán un ingreso de 50 euros por cada sobresaliente obtenido con un límite de tres por alumno. La presentación de solicitudes se realiza electrónicamente mediante el formulario habilitado en la página web www.ruralteruel.com/sobresalientes, en el que los solicitantes deben subir el Certificado Académico Oficial del curso 2025/2026.

Caja Rural de Teruel premia de esta forma, por tercer curso consecutivo, la excelencia académica de los estudiantes de la provincia, y se suma a otras acciones educativas con las que colabora. Todas estas acciones son posibles gracias al Fondo de Educación y Promoción de la entidad, con el que devuelve una parte muy importante de sus beneficios a colaborar con la sociedad.

Requisitos y presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes comienza este lunes, una vez entregadas las notas finales del curso, y terminará el 31 de julio siendo este de forma digital mediante el formulario de la página web de la campaña, sin necesidad de acudir a su oficina para entregar documentación de forma física. Para acceder a esta ayuda económica es necesario haber sido estudiante de Bachillerato, Formación Profesional de Grado Medio o Grado Superior en el curso 2025/2026 en cualquier centro educativo de la provincia de Teruel o en los centros de las poblaciones de Cariñena y La Almunia de Doña Godina. El ingreso se realizará en la cuenta de Caja Rural de Teruel del alumno.

Las solicitudes serán atendidas por orden de entrada fijándose un importe máximo para la totalidad de solicitudes recibidas de 165.000 euros. Pueden solicitar el ingreso tanto clientes como nuevos clientes que cumplan las condiciones de las bases, que pueden consultarse en la página web www.ruralteruel.com/sobresalientes