Caspe se ha teñido de solidaridad gracias la cuarta edición de la Caminata Accesible y Solidaria organizada por ASADIC, en colaboración con el Club de Montaña Zalagarda. En total se han vendido 570 dorsales en una jornada dedicada al deporte, la convivencia y la reivindicación social y donde se ha vuelto a poner de manifiesto la importancia de promover actividades inclusivas y accesibles para todas las personas.

La cita ha contado con dos recorridos, uno corto y otro largo, ambos adaptados para facilitar la participación de personas con diferentes capacidades. Antes del inicio de la marcha, los asistentes han podido disfrutar de una chocolatada, seguida de un calentamiento dirigido por los técnicos deportivos de la asociación y la lectura de un manifiesto en favor de la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad.

Uno de los principales objetivos de esta iniciativa ha sido recaudar fondos para el programa de asistencia personal de ASADICC, al que se destina íntegramente el importe de los dorsales. El servicio atiende actualmente a 21 personas con discapacidad en situación de dependencia o con problemas de salud y genera empleo para cuatro personas del municipio.

Desde la asociación también han agradecido la implicación del Club de Montaña Zalagarda, cuyo voluntariado resulta fundamental para la organización, así como el apoyo del Ayuntamiento de Caspe, la Comarca Bajo Aragón-Caspe y las distintas empresas colaboradoras, entre ellas Construcciones Camón Gallego, principal patrocinador de la actividad.