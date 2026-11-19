La Cámara de Comercio de Teruel ya tienen listo su presupuesto de 2027 que asciende a 1.935.100 euros. Las cuentas, aprobadas este jueves en la capital provincial, contemplan la continuidad de los programas de competitividad, digitalización, internacionalización, formación y empleo, así como de los convenios de colaboración con el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Teruel y los programas de Cámara de España.

Entre las novedades para el próximo ejercicio destacan la incorporación de los programas Cultura Pyme y Acreditación de Competencias, el desarrollo de nuevos proyectos europeos Erasmus+ y la apuesta por proyectos estratégicos de asesoramiento empresarial en materia de inteligencia artificial y emergencias, así como el refuerzo de las actuaciones en materia de relevo empresarial.

El presupuesto refleja también la apuesta de la Cámara por diversificar sus fuentes de financiación, con una previsión de ingresos de carácter privado que alcanza el 29 % del total, impulsada por la prestación de servicios, el Club Cámara y los rendimientos de su patrimonio. Asimismo, mantiene una estructura territorial integrada por 23 profesionales distribuidos entre la sede de Teruel y las delegaciones de Alcañiz, Mora de Rubielos y Calamocha.

Balance y proyección de la Cámara fuera de Teruel

Durante la sesión, el presidente de la Cámara, Antonio Santa Isabel, ha realizado un balance de la actividad desarrollada por la Corporación, destacando el fortalecimiento de las alianzas institucionales y empresariales, la colaboración con la red cameral y la participación activa de la Cámara en asuntos estratégicos para el desarrollo económico de la provincia, como las ayudas al funcionamiento, la simplificación administrativa, las infraestructuras ferroviarias, la disponibilidad de suministro eléctrico, la atracción de talento y el relevo empresarial.

La proyección exterior de la Cámara y de la provincia ha sido otro de los temas a tratar en el encuentro. Donde se ha abordado la participación en encuentros empresariales internacionales, la exposición del modelo de Multiservicios Rurales en Bruselas y del programa de relevo empresarial como buena práctica en el Congreso de Eurochambres, así como las acciones de promoción internacional del sector agroalimentario turolense. Todo ello contribuye a posicionar a Teruel, generar nuevas oportunidades para sus empresas y establecer alianzas para el desarrollo de futuros proyectos en el territorio.

El Pleno ha aprobado también la liquidación del presupuesto extraordinario destinado a la renovación integral del salón de actos de la sede de Teruel, una inversión de más de 180.000 euros que ha permitido modernizar sus instalaciones y equipamiento, mejorando las prestaciones de este espacio puesto a disposición de las empresas, instituciones y entidades de la provincia.

Otro de los asuntos tratados ha sido la preparación del próximo proceso electoral para la renovación de los órganos de gobierno de las Cámaras de Comercio, aprobándose la relación de electores propuesta para la constitución de la Junta Electoral.

La sesión ha concluido con las intervenciones de los vocales y la participación de la directora general de Pymes, Autónomos, Comercio Interior y Consumo del Gobierno de Aragón, Carmen Herrarte, que ha presentado el proyecto de promoción de la artesanía «Aragón a Mano». Entre las próximas actuaciones destacan la organización de la Semana del Empleo y la VI Feria de Empleo del Bajo Aragón, la participación de empresas turolenses en la feria BioCultura de Madrid y la celebración de las ferias Alcañiz Ocasión y CelebraTe.