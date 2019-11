Álvaro Bautista prueba la nueva Fireblade de Honda en Motorland

El piloto Álvaro Bautista ha estado esta semana en el circuito alcañizano de Motorland probando la nueva Fireblade de Honda, según ha revelado el medio Motorpasion Pasion y como ha podido verificar La COMARCA. El equipo HRC de Superbikes lo ha llevado con el máximo secretismo, en un test sin público ni prensa del que tampoco han salido fotos. La única prueba en pista de la nueva Fireblade que se ha podido ver en público fue el pequeño test que hizo Marc Márquez en Montmeló.

En principio Honda no tiene previsto compararla con el resto de motos de la parrilla hasta el año que viene, concretamente el 22 de enero, cuando comenzará la pretemporada oficial en Jerez, tal y como informa Motorpasion Pasion. Por esta razó -explica el diario deportivo- no estuvieron en el test común que se celebró precisamente en Motorland hace unas semanas, donde sí que rodaron Ducati, Yamaha, Kawasaki y BMW. Marcas que también estarán en los test de esta semana en Jerez, pero no así Honda.

La nueva Fireblade es la última creación que Honda presentó en el EICMA 2019 y en la que tienen depositadas todas sus esperanzas de volver a resurgir en el Campeonato del Mundo de Superbikes. Supera los 215 cv y va en la línea de la Ducati Panigale V4 R que pilotó el propio Bautista el año pasado, es decir, incorpora bastante tecnología de MotoGP.