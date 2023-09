Álvaro Bautista: «Me siento en mi segunda juventud. Tengo mucha confianza en la moto y disfruto del momento… no me pongo límites»

Llegas a Alcañiz líder del campeonato después de ser ya campeón del mundo en 2022. ¿Cómo está siendo la temporada?

Está siendo muy bonita y muy buena a nivel de sensaciones con la moto. Me encuentro muy a gusto y muy fuerte. Los resultados son consecuencia del trabajo y del disfrute que tienes encima de la moto. Llego con mucha confianza a Motorland, siendo este un circuito que siempre me ha ido bien y que me gusta mucho. Estoy feliz de poder disfrutar del fin de semana aquí en casa.

Aventajas a Toprak en 57 puntos. Pueden parecer muchos pero en Superbikes no son tantos porque hay 3 carreras por fin de semana. ¿Cómo gestionas el encabezar el mundial?

La mejor manera de hacerlo es no gestionar. No es una cosa que mire ni que me preocupe. Voy fin de semana a fin de semana, incluso carrera por carrera. Como dices hay muchos puntos en juego y lo mejor es no pensarlo. Yo intento no cometer fallos porque en este campeonato se paga muy caro. Cada vez que salgo a carrera doy lo mejor de mí y ahí vemos donde estamos. A veces luchamos por la victoria y a veces por ser quinto lugar. El balance se hace al final del fin de semana.

Hablas de no fallar. Los aspirantes al título, tú y Toprak, no lo estáis haciendo. Lleváis entre los dos 26 de las 27 victorias de la temporada…

Sí, creo que Toprak está haciendo una temporada súper increíble. No ha fallado todavía porque los ceros que ha tenido han sido externos a él. Su temporada es perfecta y aún así yo estoy a su nivel. Tiene mucho feeling con la Yamaha y está siendo muy constante y veloz. Estoy sorprendido de verme a ese nivel y la verdad que a principio de año no lo hubiese creído. Es una lucha muy competitiva en la que no nos podemos relajar ni un momento, lo tenemos claro. Sirve para estar concentrado siempre.

¿Qué es para ti este WSBK?

Es un campeonato que descubrí hace unos años y que antes no le daba tanta importancia. Creo que es bonito, hay mucha lucha y mucho nivel. Aquí en España es menos seguido, pero si ves los tiempos no estamos muy lejos de MotoGP. Todo aquel que lo descubre se enamora del WSBK. Es un ambiente más humano y más natural que en MotoGP. Es de la antigua usanza y muy atractivo para el espectador. Además, la gente que viene puede entrar al paddock y disfrutan mucho celebrando con nosotros en el paddock show, los podios… Animo a la gente a que lo viva desde dentro porque no se arrepentirán.

¿Echas de menos el mundial de MotoGP?

Bueno, claro que lo echo de menos. He crecido allí y he estado toda la vida. Pero ahora estoy muy contento aquí. Disfruto mucho pilotando y con todas las actividades que hacemos. Me pone difícil echar de menos el otro.

Tanto en GP como en SBK has coincidido con los mejores prácticamente de la historia. Lorenzo, Rossi, Pedrosa, Stoner… y ahora también Jonathan Rea en SBK.

Sí, la época de MotoGP fue con un nivel muy alta y en la que la diferencia técnica entre motos satélite y oficial era más evidente. Yo llevaba satélite y pude luchar por podios aún contra todos esos pilotos. Estoy muy orgulloso de conseguir lo que hice y lo mismo me ha pasado aquí. Si lo piensas estoy luchando con Rea que es el mejor de la historia en este campeonato. Tiene seis mundiales y más de 200 podios. Ahora está Toprak que fue el primero que le ganó y yo ya he podido vencerles. Siempre esto le da más importancia a tus victorias. Cuando ganas a gente de este calibre se valora mucho más y por ello lo disfruto también.

Vas a cumplir 39 años. ¿Qué te que queda por hacer?

Bueno… (ríe). No lo sé. Me siento en mi segunda juventud. Me encuentro muy bien tanto física como mentalmente. Tengo mucha confianza con la moto y ahora disfruto del momento. Eso me da la motivación en el día a día. Los resultados es lo de menos. Lo importante es que me sigo sintiendo competitivo y no me pongo límites. Cuando no me apetezca o no disfrute me quedaré en casa con mis dos niñas.

La Ducati está de moda. En MotoGP y en SBK.