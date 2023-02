Álvaro Tello: «Con 14 años querían amputarme la pierna, pero una segunda opinión cambió mi vida»

¿En qué consiste la neurofibromatosis?

En tu caso se manifiesta de forma muy visual a través de tu pierna derecha...

Sí. Mayoritariamente a mi se me extiende el tumor desde la rodilla a lo largo de toda la pierna derecha. Me genera bastantes limitaciones.

¿Cuáles son esas limitaciones en tu día a día?

Tengo limitaciones a nivel motor porque no me puedo desplazar con tanta facilidad o agilidad como cualquier otra persona. Eso sí, yo siempre he luchado e intentado superarme. Junto al apoyo de mi familia y mis amigos siempre he podido llevar una vida ‘normal’.

¿A qué porcentaje de población suele afectar esta patología?

¿Existe algún tipo de tratamiento para combatir esta enfermedad?

En tu caso personal... ¿Te ha acompañado esta enfermedad toda la vida?

Sí. En boca de mis padres puedo decir que cuando tenía tres meses me salieron unas manchitas a lo largo de todo el cuerpo que empezaron a preocupar a mis padres. Los médicos reaccionaron muy rápido y durante otros tres meses me estuvieron haciendo muchas pruebas que les permitió llegar a un diagnóstico temprano. Fue una suerte.

¿Cómo ha sido para ti el crecer con neurofibromatosis?

Ha sido complicado. Hasta los 3 o 4 años no había grandes diferencias con el resto de mis compañeros. Con 6 o 7 ya empecé a preguntarme porque me había pasado esto a mí. Eso sí, los problemas llegaron con la adolescencia. Es una etapa en la que si no encajas es muy dura. Somos muy crueles. Mis amigos cercanos sí que han estado ahí y me ha permitido llevar una vida normal dentro de lo que cabe. Al menos lo intentas. Por ejemplo, con 14 años mis amigos jugaban al fútbol alguna pachanga y me intentaban involucrar, pero yo no podía.