Álvaro Tena: «El Mas de Andrés es un homenaje a la mujer, la vida rural y la historia de muchas familias»

Es curioso cómo empiezas tu primera novela.

Lo empiezo por casualidad porque estaba de baja médica. Estaba agusto, con una vida tranquila y tenía tiempo de pensar y escribir cosas que me venían a la cabeza. Esta, para sorpresa, fue para adelante, salió y mejor de lo que me esperaba.

Decides escribir sobre la migración.

Narras una situación habitual a mediados del siglo XX, ¿lo podemos relacionar con el actual éxodo rural?

Ha cambiado la época, pero la situación es similar, la prueba es que los pueblos se quedan sin gente. Quise contarlo hilando anécdotas e historias que he ido escuchando en el pueblo. Al final ha salido una historia chula que no pensaba que iba a ir por ahí, ha sido la historia la que ha cogido su identidad.

Quizás muchas personas puedan verse reflejadas.

Mucha gente me dice que se ha visto identificada y que empatiza por los detalles que hay. La zona del Maestrazgo me la conozco y ha sido fácil. Pero la zona de Barcelona he tenido que documentarme y hacerlo con rigor por toda la gente que ha estado ahí, había una responsabilidad.

Lo haces dando un protagonismo a las mujeres.

Resaltas ese papel porque la novela está narrada por el hombre y por la mujer.

Todos los que tenemos unos años hemos visto algo curioso. Parecía que era el hombre el que figuraba y la mujer estaba detrás sumisa, y en realidad no era así. La mujer convencía al hombre para que hiciera lo que ella quería. Siempre me ha parecido muy curioso, y a día de hoy sigue habiendo un punto de vista distinto entre el hombre y la mujer.

También es una oda a la vida en el pueblo, algo que no es habitual.

No buscaba ningún significado, todos al final hemos tenido nuestras aventuras. Yo me fui a Zaragoza y he vuelto. Creo que tengo los diferentes puntos de vista y he intentado plasmarlos.