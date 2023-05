Amadeo Barceló: «Buscamos nuevas ideas y gente joven con inquietudes sobre Caspe»

¿Con qué sensaciones afronta esta nueva etapa?

He sido miembro del CECBAC durante muchos años, pero nunca había formado parte de la junta del Centro hasta el momento, por lo que es algo totalmente nuevo para mí. He redactado diversos temas para publicaciones que se han hecho desde aquí y siempre he estado muy a gusto. Por ello, lo asumo con muchas ganas e ilusión.