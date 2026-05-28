AMB Impulsa inaugura su sede en Technopark y refuerza su apuesta por el talento y la innovación en el Bajo Aragón

La empresa AMB Electrónica de Brescia, S.L. ha inaugurado oficialmente este jueves 28 de mayo su nueva sede en TechnoPark MotorLand bajo su nueva marca, AMB Impulsa®, consolidando así una nueva etapa de crecimiento empresarial, tecnológico y humano. La compañía ha puesto en marcha su nuevo edificio, que ya forma parte del skyline del Parque Tecnológico y que se ubica junto al Edificio 2WTC (2 Wheels Technical Center). La nueva sede nace con el objetivo de ampliar espacios, mejorar capacidades operativas y seguir impulsando el crecimiento de la empresa en un entorno estratégico para la innovación y la industria tecnológica.

Con este traslado, AMB Impulsa® centraliza desde estas nuevas instalaciones toda su actividad, incorporando además el traslado de sus 17 trabajadores y contribuyendo al crecimiento del empleo en TechnoPark. La compañía mantiene un fuerte compromiso con el territorio, ya que el 100% de su plantilla procede del Bajo Aragón, reforzando así su apuesta por el talento local y el desarrollo industrial de la comarca.

La inauguración se ha celebrado mediante una jornada de puertas abiertas dirigida a clientes, instituciones, empresas y centros vinculados al sector tecnológico e industrial. Durante la presentación se repasaron los orígenes de AMB, su evolución a lo largo de más de 25 años de trayectoria y el crecimiento experimentado, tanto en equipo humano como en instalaciones y proyectos tecnológicos.

Asimismo, se dieron a conocer las principales áreas de actividad de la empresa, vinculadas a la automatización y el control industrial, la robótica, la informática industrial y las soluciones tecnológicas avanzadas para la industria 4.0, además de compartir su visión de futuro y sus próximos proyectos de expansión e innovación.

Nueva unidad técnica de pruebas

Durante la jornada, la empresa presentó además su nueva unidad técnica de pruebas destinada al desarrollo y validación de sistemas avanzados de robótica industrial y automatización. Esta infraestructura ha supuesto una inversión de 163.175 euros y ha contado con una ayuda de 81.587,50 euros procedente del Fondo de Transición Justa.

Los asistentes pudieron conocer igualmente uno de los prototipos tecnológicos desarrollados por AMB Impulsa® en el marco del proyecto europeo REDOL Project, una iniciativa internacional orientada a transformar las ciudades y entornos industriales en ecosistemas más sostenibles mediante estrategias de residuo cero y modelos de simbiosis industrial y urbana entre empresas, administraciones y centros tecnológicos.

Entre las autoridades asistentes se encontraba M.ª del Mar Paños de Arriba, Directora General de Industria, Competitividad, Innovación y Transformación Digital Empresarial del Gobierno de Aragón, quien destacó durante su intervención que: “AMB Impulsa representa el ejemplo de cómo la innovación, el arraigo territorial y el talento pueden generar oportunidades industriales de futuro desde el medio rural. Este proyecto demuestra que Aragón cuenta con empresas capaces de liderar la transformación tecnológica desde el territorio”.

Inauguración del espacio con visitas guiadas a la nueva sede./ AMB

Visitas guiadas al espacio

Tras la presentación institucional, los asistentes pudieron recorrer las nuevas instalaciones mediante visitas guiadas por las distintas áreas de trabajo de la empresa, como el espacio de montaje de cuadros eléctricos, el área de robótica, el taller mecánico, las zonas de informática industrial y las oficinas técnicas.

La nueva sede de AMB Impulsa® es fruto del acuerdo suscrito entre la compañía y TechnoPark MotorLand para la adquisición de una parcela de 2.000 metros cuadrados destinada a la construcción de esta nueva planta tecnológica. El proyecto ha supuesto una inversión de 843.984,95 euros y ha contado con el apoyo del Fondo de Transición Justa, que concedió a la empresa una ayuda de 337.595,98 euros para impulsar esta actuación. La nueva instalación ha permitido a la empresa triplicar el espacio disponible respecto a su anterior ubicación, facilitando nuevas posibilidades de crecimiento y consolidación de empleo cualificado en el territorio.

Con más de 25 años de experiencia, AMB Impulsa® se ha consolidado como una empresa referente en el diseño y fabricación de soluciones tecnológicas especializadas para la industria manufacturera, prototipos y maquinaria industrial avanzada, colaborando con entidades y centros tecnológicos de referencia, además de participar en distintos proyectos europeos de innovación. La incorporación y crecimiento de AMB Impulsa® en TechnoPark refuerza, además, el posicionamiento del Parque Tecnológico como uno de los principales polos industriales y tecnológicos de Aragón, favoreciendo la atracción de empresas innovadoras y el desarrollo de un ecosistema empresarial basado en la tecnología, la sostenibilidad y la competitividad industrial.