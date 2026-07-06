El ámbar del yacimiento de San Just situa a Utrillas en el mapa de la investigación científica internacional

Utrillas ha anunciado la organización del II Simposio Nacional de Geología, Paleontología y Ámbar, una cita científica y divulgativa que se celebrará los días 4 y 5 de octubre en el Centro Social y Formativo Villa de Utrillas. El encuentro, organizado desde el Ayuntamieno busca poner en valor el patrimonio geológico y paleontológico de la comarca de Cuencas Mineras, así como divulgar las investigaciones que diferentes universidades desarrollan en esta zona. El simposio dedicará además un capítulo especial al ámbar, uno de los elementos más destacados del patrimonio natural del municipio.

La cuenca de Utrillas es conocida por sus yacimientos del Cretácico y alberga algunos de los depósitos de ámbar más relevantes de Europa. Entre ellos destaca el yacimiento de San Just, considerado uno de los más importantes de España y un enclave clave para el estudio de la evolución de los ecosistemas.

Durante las últimas semanas este mismo yacimiento ha sido escenario de una excavación en la que se han podido rescatar más de 10 kilos de ámbar que alberga numerosos insectos con miles de años de antiguedad en su interior. Los trabajos se recuperan después de más de cinco años sin incrusiones en la ladera.

El tamaño de las piezas de resina fósil oscila entre unos pocos milímetros y 10 centímetros. En anteriores campañas de investigación, se extrajeron nódulos que permitieron recuperar plumas de un dinosaurio. En total 12 investigadores han participado en el excavación. Ahora el trabajo se centra en limpiar las piezas y clasificarlas en el laboratorio.

Programación del Simposio

El programa incluirá charlas y conferencias impartidas por investigadores de las universidades de Barcelona, Valencia y Zaragoza. También se organizarán visitas guiadas para conocer la importancia de las formaciones arenosas de Utrillas, conocidas como facies, y las diferentes arcillas ricas presentes en el término municipal.

Con esta segunda edición, el Ayuntamiento de Utrillas pretende reforzar la divulgación, protección y puesta en valor de la riqueza mineral y fósil de la cuenca minera, combinando la parte científica con actividades abiertas al público general.

La programación se completará con la V Feria de Minerales, Fósiles y Gemas, que se celebrará los días 3, 4 y 5 de octubre en el frontón municipal. La feria estará dirigida a todos los públicos y especialmente a los amantes de los minerales, los fósiles y las gemas.