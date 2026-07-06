Actualizado 13:21

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

06 JUL 2026|

Actualizado 13:21

El ámbar del yacimiento de San Just situa a Utrillas en el mapa de la investigación científica internacional

La capital de las Cuencas Mineras acogerá el II Simposio Nacional de Geología y Paleontología. Por primera vez en cinco años, se han retomado las excavaciones en el término municipal

Trabajos durante el mes de junio en yacimiento de Ámbar del Sant Just en Utrillas. / AYTO.
Trabajos durante el mes de junio en yacimiento de Ámbar del Sant Just en Utrillas. / AYTO.

La COMARCA06 07 2026

Comentar

Utrillas

EducaciónMedio AmbienteSociedad

Utrillas ha anunciado la organización del II Simposio Nacional de Geología, Paleontología y Ámbar, una cita científica y divulgativa que se celebrará los días 4 y 5 de octubre en el Centro Social y Formativo Villa de Utrillas. El encuentro, organizado desde el Ayuntamieno busca poner en valor el patrimonio geológico y paleontológico de la comarca de Cuencas Mineras, así como divulgar las investigaciones que diferentes universidades desarrollan en esta zona. El simposio dedicará además un capítulo especial al ámbar, uno de los elementos más destacados del patrimonio natural del municipio.

La cuenca de Utrillas es conocida por sus yacimientos del Cretácico y alberga algunos de los depósitos de ámbar más relevantes de Europa. Entre ellos destaca el yacimiento de San Just, considerado uno de los más importantes de España y un enclave clave para el estudio de la evolución de los ecosistemas.

Durante las últimas semanas este mismo yacimiento ha sido escenario de una excavación en la que se han podido rescatar más de 10 kilos de ámbar que alberga numerosos insectos con miles de años de antiguedad en su interior. Los trabajos se recuperan después de más de cinco años sin incrusiones en la ladera.

El tamaño de las piezas de resina fósil oscila entre unos pocos milímetros y 10 centímetros. En anteriores campañas de investigación, se extrajeron nódulos que permitieron recuperar plumas de un dinosaurio. En total 12 investigadores han participado en el excavación. Ahora el trabajo se centra en limpiar las piezas y clasificarlas en el laboratorio.

Programación del Simposio

El programa incluirá charlas y conferencias impartidas por investigadores de las universidades de Barcelona, Valencia y Zaragoza. También se organizarán visitas guiadas para conocer la importancia de las formaciones arenosas de Utrillas, conocidas como facies, y las diferentes arcillas ricas presentes en el término municipal.

Con esta segunda edición, el Ayuntamiento de Utrillas pretende reforzar la divulgación, protección y puesta en valor de la riqueza mineral y fósil de la cuenca minera, combinando la parte científica con actividades abiertas al público general.

La programación se completará con la V Feria de Minerales, Fósiles y Gemas, que se celebrará los días 3, 4 y 5 de octubre en el frontón municipal. La feria estará dirigida a todos los públicos y especialmente a los amantes de los minerales, los fósiles y las gemas.

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Fallece un vecino de Muniesa tras salirse de la vía con su tractor cuando se dirigía al campo

La víctima, un agricultor de 65 años, iba a continuar con las labores de labranza cuando se ha salido de la vía y ha volcado el tractor. El suceso ha...

Comentar

Fallece un vecino de Muniesa tras salirse de la vía con su tractor cuando se dirigía al campo

Utrillas acerca el legado de Goya con una exposición inmersiva hasta el 22 de julio

La exposición de Fundación Ibercaja reúne reproducciones digitales de algunas de las obras más destacadas del Museo Goya de Zaragoza

Comentar

Utrillas acerca el legado de Goya con una exposición inmersiva hasta el 22 de julio

Movimiento en los clústeres del Matarraña y Begues: Repsol reactiva 15 parques eólicos para el futuro centro de datos de Escatrón

Los aerogeneradores estaban previstos para la línea de evacuación Valmuel-Begues, que fue desestimada por el Gobierno Central. La Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel denuncia la recuperación del...

5

Movimiento en los clústeres del Matarraña y Begues: Repsol reactiva 15 parques eólicos para el futuro centro de datos de Escatrón

El Bajo Aragón y el Maestrazgo afrontan un lunes de calor extremo y alto riesgo de incendios

AEMET activa el aviso naranja por máximas en el Bajo Aragón y el amarillo en el Maestrazgo, mientras Protección Civil declara alerta roja por incendios en varias zonas de la...

Comentar

El Bajo Aragón y el Maestrazgo afrontan un lunes de calor extremo y alto riesgo de incendios

Alcañiz podría albergar la mayor población de carracas de Europa: «Podemos salvar zonas donde ya se han extinguido»

FOTOGALERÍA Y VÍDEO. El proyecto CasaCarraca protagonizó esta semana una histórica primera jornada de anillamiento en toda la provincia de Teruel. Se calcula que la población de aves ha pasado...

3

Alcañiz podría albergar la mayor población de carracas de Europa: «Podemos salvar zonas donde ya se han extinguido»

El alcañizano José Luis Sancho, ganador de los premios IDEA con su proyecto para mejorar la gestión de los hospitales

El joven es el autor de 'Roomfid', una iniciativa con la que busca acabar con las deficiencias a la hora de controlar el inventario de los centros hospitalarios

Comentar

El alcañizano José Luis Sancho, ganador de los premios IDEA con su proyecto para mejorar la gestión de los hospitales
Periódico del Bajo Aragón Histórico