Raúl Navarrete: «Con pocos recursos hemos peleado el campeonato hasta el final»

Raúl Navarrete ha cerrado la temporada con un subcampeonato de España que pone en valor el trabajo realizado durante todo el año junto a su padre y su mecánico. El piloto de Utrillas llegó a la última cita de la Yamaha R7 Cup como líder y dependiendo de sí mismo para conquistar el título, pero los problemas con el neumático trasero en las dos carreras de Navarra terminaron condicionando sus opciones. Aun así, Navarrete se queda con la satisfacción de haber luchado por el campeonato hasta el final y con un rendimiento destacado a una vuelta, con cuatro poles en cinco citas.
El piloto utrillense repasa en La COMARCA su complicado fin de semana en Navarra, las circunstancias que impidieron que pudiera pelear por la victoria en las últimas vueltas y la batalla mantenida durante toda la temporada con Dani Ocete y Odei Martínez. Navarrete también pone en valor el trabajo de una estructura reducida que ha conseguido competir de tú a tú con equipos de mayor dimensión y avanza que, tras unas semanas de descanso, comenzará a preparar una próxima temporada para la que asegura que pueden llegar «cosas muy chulas».
Raúl, enhorabuena y felicidades. ¿Cómo estás después de asimilar un poco todo lo que ocurrió en Navarra?
Después de todo este fin de semana de final de campeonato terminamos muy contentos. Es cierto que un piloto siempre quiere más y quiere ganar, pero consideramos que es un buen resultado. No mucha gente puede conseguir un subcampeonato de España. Súper contentos.
Vamos a empezar por esa última carrera. Llegabas a Navarra como líder y dependiendo de ti mismo para pelear por el campeonato. ¿Te queda más la sensación de que se escapó una oportunidad o de haberlo dado todo hasta el final?
Yo considero que yo lo doy todo. Siempre estoy acostumbrado a dar el máximo de cada momento y sí que es cierto que da rabia porque fue una cosa externa que no depende de mí. También es verdad que fue un problema nuestro el hecho de no conseguir un setting perfecto para la carrera, lo que nos perjudicó en el tema del neumático. Aparte de las temperaturas y bueno, muchos factores… pero yo igualmente lo di todo, que es lo principal y lo más importante. Estamos súper contentos igual.
La pole fue una señal de que el fin de semana empezaba de la mejor manera. Fue tu cuarta pole en cinco citas. ¿Qué pensaste en ese momento viendo que volvías a tener ese ritmo a una vuelta?
Sí que es verdad que el jueves y el viernes lo pasé muy mal. No me salían las cosas. Estaba muy lejos del ritmo que tuve al conseguir mi mejor tiempo en la primera carrera que hicimos este año en Navarro. Hice un 55 o algo. Estaba un pelín perdido y no encontraba el setting. Ni yo, ni mi mecánico, ni mi padre. Pero bueno, seguimos luchando, hicimos el trabajo que teníamos que hacer y gracias a ello logramos la pole.
Después de la pole para mí fue un plus mental porque tenía el ánimo bajo y hacer la pole en una vuelta yendo solo, como siempre hago, que al final todas las poles que he hecho han sido yendo solo sin coger rueda ni rebufo. Fue súper importante para mí y eso me hizo tener más confianza durante el fin de semana.
Después llegaron los problemas con el neumático trasero. En la primera carrera el neumático prácticamente se rompió en las últimas vueltas. ¿Qué ocurrió exactamente encima de la moto y hasta qué punto fue complicado gestionar esas últimas vueltas?
Bueno en la primera carrera creemos que fue por tema de temperatura, ya que el setup tampoco estaba preparado para esa temperatura. También es verdad que yo tiré muy fuerte las primeras vueltas para intentar separar el grupo porque era mi intención, ya que sabía que tenía más ritmo que los demás.
Sin embargo, ese ritmo tan fuerte hizo que el neumático se degradara más rápido y me hizo perder posiciones. Mis rivales se sintieron más cómodos detrás mío y se aprovecharon del rebujo. Esto hizo que yo rompiera el neumático y quedara finalmente en sexta posición. Yo lo dí todo e intenté darlo todo hasta la última vuelta.
Y en la segunda carrera volvió a suceder algo parecido. Habías planteado una estrategia para intentar estar delante, pero los cambios de ritmo acabaron afectando otra vez al neumático. ¿Os quedasteis con la sensación de que podía haber habido algún problema de configuración?
Yo creo que sí. Me mantuve detrás porque era mi estrategia, quedarme detrás de Ocete y en las últimas vueltas atacar. Los de adelante iban peleando y frenando al grupo y cuando se soltaban un pelín apretaban de nuevo. Ese cambio de ritmo todo el rato hizo que el neumático dijera basta. Fue una combinación entre eso y que la configuración tampoco era muy idónea.
Supongo que debe ser especialmente duro porque no fue una cuestión de ritmo o de quedar lejos de los primeros, sino que estabas ahí y el problema apareció durante la carrera. ¿Te vas de Navarra pensando en qué podría haber pasado si ese neumático hubiese aguantado?
Obviamente yo tenía todo muy claro. Tenía toda la estrategia ya pensada y cuando estaba detrás de ellos iba súper cómodo. No estaba tirando fuerte ni nada. Cuando ellos apretaban yo tenía que apretar para que no se me fuera el rebufo, ya que no sé por qué mi moto perdía mucha velocidad en la salida de curva, entonces tenía que apretar un pelín más.
Seguramente si no se hubiera roto el neumático podría haber luchado mano a mano. A lo mejor él hubiera jugado mejor la última vuelta, pero hubiera sido un mano a mano y no hubiera sido como ha terminado sucediendo.
Al final, Dani Ocete consigue remontar más de 40 puntos y se lleva el campeonato. ¿Qué valoración haces de esa pelea por el título y de lo que habéis conseguido vosotros durante toda la temporada?
Muy buena. Yo me alegro un montón también por Daniel Ocete, ya que también se lo ha currado y esto es deporte. A veces se gana y otras se aprende. Yo considero que lo ha hecho increíble, lo ha luchado igual que yo también lo he luchado y nos lo merecíamos los dos. La pelea ha sido increíble. Hemos tenido muchos rifirrafes pero igualmente siempre con deportividad y nada, me alegro mucho por él.
También Odei Martínez estuvo desde un principio peleando por el título y bueno, mala suerte que se cayó en Valencia. Tuvo esos dos ceros, pero si hubiera estado ahí peleando también hubiera estado espectacular porque hubiera sido una increíble pelea de tres en la última carrera.
Porque más allá del resultado final, hay un dato que habla por sí solo: cuatro poles en cinco citas. ¿Qué significa para ti haber sido capaz de conseguir ese rendimiento durante prácticamente todo el campeonato?
Casi siempre le he dicho que no soy de poles. Además, yo saco siempre el tiempo haciendo ritmo. Hacer una única vuelta nunca se me da bien, pero no sé por qué este año siempre me salían los tiempos. Es complicado porque en esta categoría necesitas de rebufo para ganar décimas y todos buscan el tiempo con alguien delante, pero yo lo estoy haciendo solo. Esto habla mucho del nivel de pilotaje, de la velocidad de cada piloto.
Y además hay que tener en cuenta vuestra estructura. Has competido prácticamente con tu padre y tu mecánico, frente a equipos con estructuras mucho más grandes e incluso vinculadas al Mundial. ¿Hasta qué punto hace todavía más especial haber llegado líderes a la última carrera?
Bueno, lo hace especial el simple hecho de eso. Hemos sido siempre un niño, su padre y su mecánico y es increíble el poder pelear contra un equipo que ha estado en el Mundial y ha sido campeón de España. Luchar con un chico que también ha ido al Mundial ha sido increíble. Hemos luchado al máximo y hasta el último momento.
A principio de año teníamos pensado luchar por el campeonato hasta la última carrera y lo hemos hecho. Hemos cumplido el objetivo. Estoy súper orgulloso y también mi padre y mi mecánico están muy orgullosos de mí. Con pocos recursos lo hemos conseguido. Si ya hubiéramos ganado el campeonato hubiera sido la bomba pero bueno, al final lo hemos luchado.
¿En algún momento de la temporada pensasteis realmente que podíais ganar el campeonato o habéis ido descubriendo las posibilidades carrera a carrera?
Te diría que la que más me emociona es esta última pole. Tuve el problema de estar de bajón porque no me salían las cosas y gracias a mi coach pudimos salir adelante y me hizo entender que de lo malo se puede sacar siempre algo bueno y es lo que finalmente hicimos. Me esforcé mucho más, saqué el 200% e hice la pole. Después de estar en lo más bajo y de repente estar en lo más alto, fue increíble.
También me acuerdo de la primera victoria del año en Navarra. Para mí fue la bomba porque veníamos de no ganar desde hace 700 días. Fue volver a la victoria.
Mirando ahora toda la temporada con un poco de perspectiva, ¿con qué momento te quedas? ¿Hay alguna carrera, pole o adelantamiento que para ti represente especialmente lo que ha sido este año?
En general me quedo con todas las amistades que he conseguido, además de toda la experiencia que he conseguido tanto a nivel de piloto y como en lo personal. Es increíble toda esa gente que me ha arropado, que me ha apoyado… Esa gente que me quiere dentro y fuera del paddock. Es un ambiente muy bonito.
Y después de una temporada tan intensa, ¿qué toca ahora? ¿Descanso, desconectar unos días de la moto y empezar después a preparar lo que viene?
Estas semanas tengo pensado ir con calma. Descansar y estar con mi familia. Una vez pasen unos días, volveré a trabajar fuerte. Ahora físicamente tengo que trabajar más que nunca. En invierno es cuando toca esforzarse más.
Con la moto seguir entrenando como hacíamos. Este año tengo como objetivo trabajar súper fuerte físicamente y también mentalmente durante la pretemporada para darlo todo.
Has adelantado que para la próxima temporada pueden llegar “cosas muy chulas”. ¿Puedes contarnos algo más o todavía hay que esperar para conocer esos planes?
Bueno habría que esperar un pelín ya que estamos barajando muchas posibilidades, pero todo se decidirá dentro de poco tiempo. Esperamos a ver si se puede conseguir algo grande y sino igualmente a darlo todo, como siempre hemos hecho. Siempre dar el 100%.
Y para terminar, hoy además es un día especial porque celebras tu aniversario. Después de una temporada como esta, con todo lo vivido y con el campeonato peleado hasta el final, ¿qué le pides a este nuevo año?
Que salga todo bien. Sin impedimentos físicos. Llevo varios años sin lesionarme y espero que vuelva a ser así otra vez. Volver a disfrutar un año más encima de la moto.