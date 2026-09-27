Más de 5.000 personas pasan por la Feria Internacional de Minerales y Fósiles de Utrillas

La IV Feria Internacional de Minerales, Gemas y Fósiles, celebrada durante este fin de semana en Utrillas, ha clausurado su cuarta edición con más de 5.000 visitantes desde su apertura este viernes por la tarde hasta el este domingo al mediodía. El certamen ha ampliado además este año su espacio hasta alcanzar los 1.000 metros cuadrados dedicados a la exposición.

El Frontón Cubierto ha reunido a más de 22 expositores, además de profesionales, coleccionistas, aficionados y familias. El certamen ha contado con participantes procedentes de España, Polonia, Portugal, Marruecos, Bolivia, Turquía y Francia. Los asistentes han podido contemplar y adquirir piezas singulares, como ámbar con inclusiones, meteoritos, geodas y fósiles de dinosaurio.

El alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, ha realizado un balance «muy prometedor» y «muy positivo» de esta cuarta edición y ha destacado el aumento de la calidad de las colecciones y de los profesionales participantes. A su juicio, el certamen se consolida como una feria especializada de relevancia nacional, con presencia de público conocedor de la mineralogía, la geología y la paleontología. Moreno ha destacado también la llegada de visitantes de distintos puntos de la provincia y del Bajo Aragón, entre ellos Andorra, Albalate, Alcañiz y Valderrobres.

Utrillas reivindica su patrimonio geológico y paleontológico

Durante la inauguración oficial, el alcalde de Utrillas ha destacado la riqueza geológica y paleontológica del municipio: «Utrillas es la localidad de España en la que se ha encontrado más ámbar». Además, ha recordado que «fue la primera localidad española en la que se encontró y estudió un dinosaurio». Moreno ha subrayado que uno de los principales objetivos de la feria era «dar visibilidad al gran patrimonio geológico y paleontológico de la zona».

En esta línea, todos los expositores participantes en el certamen han donado una pieza al Museo de Interpretación de la Minería y la Geología de Utrillas, según ha explicado el alcalde.



























Visitantes y vecinos de Utrillas contemplando los minerales y fósiles de la IV Feria Internacional de Minerales, Gemas y Fósiles / Cedidas

Talleres y actividades para acercar la ciencia a los más jóvenes

La divulgación científica ha tenido un papel destacado en la programación, con talleres, excavaciones de fósiles en vivo, concursos y un bingo de minerales. Una de las actividades infantiles ha permitido a los más pequeños iniciarse en la excavación y búsqueda de minerales en un espacio habilitado para ello. Durante la feria se han enterrado allí casi un millar de piezas, que se han ido reponiendo en grupos de entre 30 y 40 cada hora para que los participantes pudieran localizarlas.

Como novedad, los folletos han incorporado un código QR que ha permitido acceder a un cuestionario educativo. Los niños que lo han completado han recibido un mineral de regalo y han podido participar en el sorteo de colecciones didácticas, un pez fósil del Mioceno y una geoda de amatista. Según el balance municipal, se han entregado alrededor de 400 premios vinculados a estas actividades.

El programa ha incluido asimismo dos ponencias del paleontólogo Juan Carlos Escudero, con el apoyo de la AMA y la SAMPUZ. Las charlas divulgativas celebradas paralelamente en el Centro Social Polivalente han congregado a unas 200 personas.

Tras el balance de esta edición, el Ayuntamiento ya trabaja en la quinta cita con la intención de mantener la combinación de divulgación, mineralogía, paleontología y conocimiento del patrimonio geológico.

La actividad divulgativa continuará el próximo 6 de octubre con dos charlas en el Centro Social Polivalente a cargo de investigadores que han participado en excavaciones de ámbar en el yacimiento de San Lluís. Las sesiones abordarán el valor científico de las piezas recuperadas en este enclave, algunas de ellas con inclusiones de insectos y arácnidos.