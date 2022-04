Las ambulancias convencionales son sustituidas por Soporte Vital Básico en todos los municipios en los pliegos definitivos del transporte sanitario urgente

El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes la nueva propuesta para reorganizar el transporte sanitario urgente en Aragón elaborada por el Servicio Aragonés de Salud. Todas las ambulancias convencionales que actualmente existen pasan a Soporte Vital Básico. De esta forma, en Aragón pasará de haber 45 vehículos de este tipo a 67. El presupuesto de licitación previsto para el nuevo contrato supera a la actual adjudicación en unos 13 millones de euros anuales, pasando de 19 a 32 millones de euros al año.

Así los municipios del territorio como Muniesa, Alcorisa, Mas de las Matas o Maella, donde desaparecen las convencionales, tendrán por tanto un servicio de Soporte Vital Básico en sustitución. «Se pasa de un recurso localizado que no es asistencial que constaba de un conductor localizado a Soporte Vital Básico con un conductor y un técnico sanitario con presencialidad de al menos 12 horas en cada uno de los municipios que antes tenían una ambulancia convencional», ha recalcado la consejera de Sanidad, Sira Repollés, al presentar el plan ya aprobado. Esto exige multiplicar por tres el número de turnos y multiplicar por dos las personas que manejan cada uno de estos recursos. «Una mejora sustancial del servicio» tal como ha insistido Repollés.

Desde el Comité de la UTE Transporte Sanitario Urgente de Aragón en Alcañiz, su presidente, David Alejos, ha valorado positivamente «que la presión social haya tenido efecto», y recordaba la campaña de firmas impulsada para no perder servicios esenciales. «Es lo que nosotros demandábamos», ha dicho. Aunque DGA asegura una presencialidad de al menos 12 horas, desde el Comité valoran que no debería existir localización en el servicio de emergencia. «No se llega a cumplir todo lo que nosotros deseábamos porque querríamos que se erradicara la localización y que todos los dispositivos estuvieran en modalidad presencial 24 horas. Una emergencia no tendría que esperar 15 minutos para ser atendida por una ambulancia. Esa es otra batalla que estamos librando», ha reivindicado Alejos.

Con todo, los pliegos aprobados este viernes garantizan «mejores equipamientos y tiempos de respuesta, más presencialidad de los recursos y mayor dotación de personal», tal como ha explicado el presidente de Aragón, Javier Lambán. Las horas semanales de presencia física de las ambulancias se multiplican por cinco, pasando de unas 2.000 a más de 10.000, sin hacer distinción entre fines de semana y días laborables. Y el personal aumenta casi en 200 personas, alcanzando los 700 trabajadores.

Se trata, en definitiva, de un paso «trascendental» que se complementará con una atención a la urgencia que está complementada con los helicópteros del 112, los cuales incorporarán próximamente la posibilidad de vuelo nocturno, según ha explicado Lambán, quien ha subrayao también que ningún municipio que tenía ambulancia convencional la perderá y además verá mejorada la prestación.

Dos tipos de vehículo

En cuanto a los vehículos previstos para la atención de la urgencia, en el nuevo modelo habrá únicamente dos tipos: Soporte Vital Básico (SVB), que cuenta con conductor y técnico y es activado en caso de traslado técnico; y Soporte Vital Avanzado (SVA), donde se incluyen las UME (médico, enfermero, conductor y técnico) y las UVI (conductor, médico y enfermero), y que se utilizan cuando se prevé una necesidad de asistencia sanitaria en ruta.

Y a todo ello se añade, como apuesta estratégica del Departamento de Sanidad, la incorporación de dos nuevos recursos: Soporte Vital Avanzado con Enfermería (SVAE), para apoyo al transporte secundario en los hospitales periféricos; y un Vehículo de Intervención rápida (VIR).

En total, habrá 90 vehículos destinados al transporte sanitario urgente en Aragón, que se activan por parte del Centro Coordinador de Urgencias (CCU) en función de las necesidades de cada paciente. Tanto Lambán como la consejera de Sanidad, Sira Repollés, han puesto el acento en la mejora de la calidad del servicio y el esfuerzo presupuestario y en la dotación técnica. «Se cumple nuestro compromiso de eliminar brechas en la prestación de servicios, ya sea en el medio urbano o en el rural», ha indicado el presidente aragonés.