La amenaza de disolución reaviva la Mancomunidad de la Elevación de Aguas del Ebro a Andorra

26 millones de euros públicos de inversión y una década después nada se sabe de la continuidad de la Elevación de Aguas del Ebro a Andorra y tampoco se reivindica desde Aragón. Su primera fase se concluyó en 2012 con una inversión de fondos mineros correspondientes al Plan del Carbón 2006-2012 y queda aún la segunda y última parte del proyecto, presupuestado entonces en 22 millones de euros con una ejecución de 18 meses y paralizada por falta de presupuesto estatal. La elevación del agua del río Ebro en Escatrón por una tubería hasta la Val de Arcos (Andorra) se ejecutó como un proyecto esencial que aseguraría el suministro de agua de boca, agroalimentario e industrial para los pueblos mineros en un momento en el que ya se sabía que la Térmica de Andorra tenía fecha de caducidad y que iba a liberar 18 hectómetros, el triple que la que prevé el proyecto.

Sin embargo, una década después la obra está olvidada en un cajón de la administración estatal que no la ejecuta pero también en el de los cinco municipios que se beneficiarían de ella: Andorra, Albalate, Ariño, Alloza y Alcorisa. De hecho, la Mancomunidad no tiene actividad desde hace años y en la actual legislatura no se ha constituido una nueva junta con los alcaldes y concejales escogidos en las elecciones de 2019. Todo ello pese a que el último presidente, el exalcalde de Albalate Antonio del Río, remitiera a los consistorios varias comunicaciones insistiendo en la necesidad de renovar cargos al comienzo de la legislatura. «Reiteradamente les insistí mediante correos electrónicos a través del secretario para que constituyeran una nueva junta. Incluso llamé a los alcaldes para que nombraran a sus representantes como sí estaban haciendo en otras entidades. Lamento profundamente que se disuelva la Mancomunidad», afirma Del Río.

La Mancomunidad no remite actas de su actividad a DGA como le corresponde desde octubre de 2010, dos años antes de que terminaran las obras. Esta inactividad ha conllevado que la Dirección General de Administración Local de Aragón haya mandado ya dos cartas a los cinco ayuntamientos instando a la disolución de la Mancomunidad mediante a un acuerdo de pleno por mayoría absoluta. En la última misiva DGA advierte de que si pasados dos meses desde el envío del escrito no recibe tampoco una contestación procederá de oficio a la disolución formal de la Mancomunidad.

Los cinco ayuntamientos coinciden en que la obra se debe recuperar después de la millonaria inversión acometida pero lo cierto es que ninguno ha propuesto en estos años reactivar la Mancomunidad y volver a llevar la Elevación del Ebro al debate político para presionar al Gobierno Central para que invierta.

La última vez que se puso sobre la mesa públicamente el proyecto a más alto nivel fue en la última comisión bilateral Aragón-Estado en noviembre de 2019. La por entonces ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, se comprometió a «realizar la obra sin dilación» a través de la empresa pública Acuaes, lo que permitiría que no fuera necesario un acuerdo presupuestario. No obstante, la actual presidenta del Congreso de los Diputados ya prefirió en ese momento no establecer plazos.

Casi tres años después de esta reunión y con una pandemia por el medio no se ha avanzado en el proyecto y tampoco hay fecha para una nueva comisión bilateral Aragón-Estado. Fuentes del Gobierno de Aragón aseguran que «no hay novedad» al respecto y que no saben si se llevará a la siguiente bilateral porque no hay fecha prevista de celebración.

El Ayuntamiento de Alcorisa es por el momento el único que votó a favor de la disolución de la Mancomunidad hace un año aproximadamente y ahora, con la segunda carta de DGA, van a llevar la propuesta a pleno los otros cuatro consistorios. Por el momento es el único paso que se prevé ya que tampoco hay ninguna reunión a la vista.

El Consistorio de Andorra se opuso a finales de septiembre debido a que el equipo de gobierno, PSOE y PAR, estaba en minoría y perdió la votación por la baja del alcalde y las dimisiones de dos concejales. Su primer edil en funciones, Joaquín Bielsa, reconoce que con el cierre de la Térmica se quedan libres 18 hectómetros -aún no están liberados- y el Ayuntamiento tiene el compromiso de la CHE de poder utilizarlos «por lo que puede parecer que terminar la elevación es menos necesario pero hay una inversión ejecutada y se debe terminar». «La elevación es necesaria para alimentar los proyectos empresariales que nos vendrán y también para las nuevas iniciativas agroalimentarias o simplemente para el agua de boca», apunta Bielsa, quien remarca que el equipo de gobierno se mostró a favor de disolver la Mancomunidad a instancias de DGA porque la entidad ha estado inactiva y considera que se deben buscar nuevas herramientas para impulsar el proyecto. El alcalde en funciones se muestra favorable a que sea Andorra la localidad que reactive la reivindicación del proyecto aunque aún no ha dado el paso.

Esta obra es necesaria para los proyectos que van a venir pero también para la agricultura y el agua de boca Joaquín Bielsa. Alcalde en funciones de Andorra

Por su parte, el alcalde de Ariño, Joaquín Noé, apuesta porque la elevación se termine y recuerda que tanto Ariño como Andorra apostaron por esta iniciativa para incluirla en los planes de la transición justa. «Esperaba que fuera la Villa Minera el motor de la Mancomunidad porque es la que tiene más necesidades de agua. Debemos reunirnos todos los municipios y mover ficha», propone Noé.

Ya se hizo una inversión millonaria y toca terminarla. La incluimos en las propuestas a la transición justa Joaquín Noé. Alcalde de Ariño

En Alloza su primer edil, Miguel Ángel Aranda, también es favorable a llevar adelante el proyecto al igual que su homóloga de Albalate, Isabel Arnas. «Queremos retomar la elevación y no dejar perder la concesión», incide la albalatina.

Vamos a llevar la petición de disolución al pleno y creo que la postura será votar en contra Miguel Ángel Aranda. Alcalde de Alloza

Queremos retomar la elevación y no dejar perder la concesión después de la inversión Isabel Arnas. Alcaldesa de Albalate

Alcorisa ya aprobó en pleno la disolución de la Mancomunidad a instancias de DGA pero su alcalde, Miguel Iranzo, también apuesta por sacar adelante el proyecto ya que está parte de la obra ejecutada.

Aprobamos la disolución a instancias de DGA pero estamos a favor de que se retome la obra Miguel Iranzo. Alcalde de Alcorisa

Encomiendas, proyectos… y retrasos

La Elevación de Aguas del Ebro es una obra que, como tantas otras, lleva varios años de cajón en cajón; de administración en administración; y de Ministerio en Ministerio después de una primera inversión millonaria ahora cuestionada con los 18 hectómetros libres de la Térmica. José Fernando Murria, presidente de la Junta Central de Usuarios del Guadalope, considera que desde el primer momento la administración debería haber buscado un acuerdo por el bombeo de la Central, que habría sido mucho más económico por su cercanía y no acometer el proyecto.

La ejecución de la primera fase se realizó en Aragón a través de una «encomienda de gestión», herramienta que recoge el estatuto de autonomía por la que el ejecutivo central cede una competencia concreta a DGA para acelerar proyectos de máximo interés. Así se formó la Mancomunidad integrada por Albalate, Andorra, Alloza, Ariño y Alcorisa. Las actuaciones de la primera fase consistieron en instalar una toma para sacar agua del río Ebro en Escatrón; construir una tubería hasta Val de Arcos (Andorra) de más de 37 kilómetros pasando por Samper de Calanda; y en instalar las estructuras de las estaciones de bombeo en Samper y Val de Arcos.

Una vez terminaron estos trabajos en 2012, la segunda fase quedó paralizada por falta de presupuesto. El Gobierno Central, entonces gobernado por Mariano Rajoy, no presupuestaba dinero para acometer los trabajos y con el PSOE-Podemos en La Moncloa tampoco se retomó el proyecto. Así las cosas, en 2013 el ejecutivo autonómico, gobernado por Luisa Fernanda Rudi, decidió devolver la encomienda de gestión al Ministerio sin consultar a la Mancomunidad, que se mostró «indignada».

Entre tanto, se tuvo que llevar a cabo una modificación en el proyecto de esa segunda fase, puesto que estaba valorada en 35 millones de euros e incluía obras que no eran necesarias. Finalmente, se aprobó un proyecto que ronda los 22 millones de euros y es el que está a la espera.

En la segunda fase quedan pendientes 12 kilómetros de tramo de tubería hasta la balsa de Piogordo (Alloza), el punto más alto de la zona y desde donde bajará, por su propio peso, el agua hasta Alloza, Alcorisa, Ariño y Andorra a través de diferentes ramales. Por su parte, hasta Albalate el agua bajará directamente desde la Val de Arcos. También habrá que terminar las balsas de las estaciones de bombeo así como instalar la línea eléctrica.