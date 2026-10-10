Una exposición de vehículos clásicos y de competición para despedir el 60 aniversario del Real Automóvil Club Circuito Guadalope

El Real Automóvil Club Circuito Guadalope despido el 60 aniversario de su nacimiento con una exposición de vehículos clásicos y de carreras en la ronda Caspe de Alcañiz. Este sábado por la mañana, la antigua zona dedicada a los boxes durante las carreras del circuito urbano de la ciudad ha congregado varias decenas de vehículos que corrieron es su época y otros que lo hacen en la actualidad. "Este evento sirve para rememorar lo que ha sido la historia del Premio de la Ciudad de Alcañiz, y para que la gente que lo ha vivido tenga la oportunidad de tener esos recuerdos vivos en la memoria ", ha señalado el presidente del club, Jesús Baquero.

Hasta hace un par de años, la forma de revivir el Gran Premio Ciudad de Alcañiz era con unas vueltas por el trazado urbano. Sin embargo, tras las obras de las travesías y la instalación de badenes a lo largo del recorrido impide que esto se pueda llevar a cabo. "Hay vehículos de competición que no pueden pasar por los badenes que han colocado porque son excesivamente altos y habría vehículos que no podían participar", ha detallado Baquero. Aunque ha asegurado que están en conversaciones con el Ayuntamiento para "poder recuperar esa vuelta tradicional al circuito urbano, pero para eso habría que hacer unas mejoras como rebajar la altura de los resaltos".

Jesús Baquero, presidente del RCCG durante la exposición./ G. Romero

Aunque han estado estacionados hasta las 14.00 han sido muchos los que se han acercado para ver la muestra. Durante la tarde, la celebración ha continuado en la plaza de España con un tardeo y un sorteo de premios para los asistentes.

Mantener viva la memoria del Gran Premio Ciudad de Alcañiz

Paralelamente a esto, están trabajando junto al Consistorio para mantener viva la tradición del motor en Alcañiz. "Tenemos pintado el ajedrezado en la línea de meta y estamos trabajando en un museo abierto y el Muro de los Campeones", ha explicado Baquero. Este último será una especie de "paseo de la fama" con chapas donde aparezcan el nombre de los vencedores en el Premio Ciudad de Alcañiz.

Vehículo de carreras clásico./ G.Romero

"También nos gustaría acabar con otros proyectos que llevamos en mente como los tótems en recuerdo a los puntos más importantes del circuito y las curvas más tradicionales", ha detallado el presidente del club. Todo ello con el mismo fin: "Queremos que sirva para que cualquier visitante sepa lo que hubo en Alcañiz y que se pueda hacer un recorrido por todo el circuito".