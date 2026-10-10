Actualizado 19:58

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

10 OCT 2026|

Actualizado 19:58

Una exposición de vehículos clásicos y de competición para despedir el 60 aniversario del Real Automóvil Club Circuito Guadalope

Este sábado por la mañana, la antigua zona dedicada a los boxes durante las carreras del circuito urbano de la ciudad ha reunido a aficionados del mundo del motor

Vehículos clásicos y de carreras se han congregado en la ronda Caspe de Alcañiz./ G.Romero
Vehículos clásicos y de carreras se han congregado en la ronda Caspe de Alcañiz./ G.Romero

Gema Romero10 10 2026

Comentar

Alcañiz

ActualidadDeporteMotor

El Real Automóvil Club Circuito Guadalope despido el 60 aniversario de su nacimiento con una exposición de vehículos clásicos y de carreras en la ronda Caspe de Alcañiz. Este sábado por la mañana, la antigua zona dedicada a los boxes durante las carreras del circuito urbano de la ciudad ha congregado varias decenas de vehículos que corrieron es su época y otros que lo hacen en la actualidad. "Este evento sirve para rememorar lo que ha sido la historia del Premio de la Ciudad de Alcañiz, y para que la gente que lo ha vivido tenga la oportunidad de tener esos recuerdos vivos en la memoria ", ha señalado el presidente del club, Jesús Baquero.

Hasta hace un par de años, la forma de revivir el Gran Premio Ciudad de Alcañiz era con unas vueltas por el trazado urbano. Sin embargo, tras las obras de las travesías y la instalación de badenes a lo largo del recorrido impide que esto se pueda llevar a cabo. "Hay vehículos de competición que no pueden pasar por los badenes que han colocado porque son excesivamente altos y habría vehículos que no podían participar", ha detallado Baquero. Aunque ha asegurado que están en conversaciones con el Ayuntamiento para "poder recuperar esa vuelta tradicional al circuito urbano, pero para eso habría que hacer unas mejoras como rebajar la altura de los resaltos".

Jesús Baquero, presidente del RCCG durante la exposición./ G. Romero
Jesús Baquero, presidente del RCCG durante la exposición./ G. Romero

Aunque han estado estacionados hasta las 14.00 han sido muchos los que se han acercado para ver la muestra. Durante la tarde, la celebración ha continuado en la plaza de España con un tardeo y un sorteo de premios para los asistentes.

Mantener viva la memoria del Gran Premio Ciudad de Alcañiz

Paralelamente a esto, están trabajando junto al Consistorio para mantener viva la tradición del motor en Alcañiz. "Tenemos pintado el ajedrezado en la línea de meta y estamos trabajando en un museo abierto y el Muro de los Campeones", ha explicado Baquero. Este último será una especie de "paseo de la fama" con chapas donde aparezcan el nombre de los vencedores en el Premio Ciudad de Alcañiz.

Vehículo de carreras clásico./ G.Romero
Vehículo de carreras clásico./ G.Romero

"También nos gustaría acabar con otros proyectos que llevamos en mente como los tótems en recuerdo a los puntos más importantes del circuito y las curvas más tradicionales", ha detallado el presidente del club. Todo ello con el mismo fin: "Queremos que sirva para que cualquier visitante sepa lo que hubo en Alcañiz y que se pueda hacer un recorrido por todo el circuito".

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

50 años y mucho toreo en la peña taurina de Calanda

La peña taurina recibirá este domingo la Medalla de La Calandria, el máximo reconocimiento que otorga el Ayuntamiento de Calanda

1

50 años y mucho toreo en la peña taurina de Calanda

Tomás Redondo, Mantenedor de las fiestas: «El vínculo que creé de maestro en Calanda fue muy fuerte tras 7 años especiales para mí»

ENTREVISTA. El Mantenedor de las fiestas recuerda cómo eran sus clases en Calanda, el vínculo que creó con sus alumnos y revindica la figura de maestro

Comentar

Tomás Redondo, Mantenedor de las fiestas: «El vínculo que creé de maestro en Calanda fue muy fuerte tras 7 años especiales para mí»

David Peralta se convierte en el primer árbitro aragonés con doble titulación internacional de taekwondo

El alcañizano supera en Albania el curso de Poomsae y se convierte en el sexto árbitro español en lograr las titulaciones internacionales de combate y Poomsae

Comentar

David Peralta se convierte en el primer árbitro aragonés con doble titulación internacional de taekwondo

Vinaceite rehabilitará el pozo de uso ganadero y el abrevadero, inservibles tras la riada

El pozo está junto al puente, la última infraestructura que queda por arreglar tras la crecida del Aguasvivas en junio de 2025 y donde la DPT ha empezado a actuar....

Comentar

Vinaceite rehabilitará el pozo de uso ganadero y el abrevadero, inservibles tras la riada

Los alumnos de la Escuela de Adultos de Alcañiz reclaman un cambio de instalaciones: «Estamos en una situación ilegal»

El centro educativo lleva 12 años ubicado en la calle Pilar Narvión, en un espacio inicialmente destinado a los almacenes del centro de emprendimiento, y sus casi 600 alumnos reclaman...

Comentar

Los alumnos de la Escuela de Adultos de Alcañiz reclaman un cambio de instalaciones: «Estamos en una situación ilegal»

«Acompañar a las personas en situación de soledad no deseada en los pueblos también es prevención en salud mental»

TESTIMONIOS. Cristina Escrig es psicóloga en ASAPME, y Emilio Calatayud es usuario del Grupo de Soledad No Deseada 'Reconecta' de Alcañiz. Las sesiones son mensuales, se conversa y se adquieren...

Comentar

«Acompañar a las personas en situación de soledad no deseada en los pueblos también es prevención en salud mental»
Periódico del Bajo Aragón Histórico