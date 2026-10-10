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10 OCT 2026|

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Vinaceite rehabilitará el pozo de uso ganadero y el abrevadero, inservibles tras la riada

El pozo está junto al puente, la última infraestructura que queda por arreglar tras la crecida del Aguasvivas en junio de 2025 y donde la DPT ha empezado a actuar. El Ayuntamiento cuenta con una ayuda del Gobierno central

El pozo, aunque dañado, resistió la crecida de 2025. El puente ya está en obras. / Ayto. Vinaceite
El pozo, aunque dañado, resistió la crecida de 2025. El puente ya está en obras. / Ayto. Vinaceite

Beatriz Severino10 10 2026

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Crecida AguasvivasInundaciones

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El sector agrario de Vinaceite dispondrá de nuevo del pozo y del abrevadero ubicado a orillas del río Aguasvivas y quedó inservible tras la riada de junio de 2025. El Ayuntamiento ha resultado beneficiario del programa de ayudas del Gobierno central destinado a la reparación de instalaciones ganaderas de titularidad municipal, con una subvención de 8.215,90 euros.

La ayuda cubre el 80% del montante total que terminará de aportar el Consistorio. El proceso está en proyecto y ya se han solicitado los permisos tanto a la Confederación Hidrológica del Ebro (CHE), como a la Diputación Provincial de Teruel (DPT). El pozo se encuentra junto al cauce y al puente donde la institución provincial ha comenzado las obras ya que quedó arrasado. El puente es la única infraestructura que queda pendiente desde el desastre y se prevé que quede operativo a final de año o comienzos del próximo.

El pozo resistió la embestida del río pero quedó dañado. El objetivo de las obras es que quede de nuevo disponible para su uso ganadero y agrícola. El sector primario es la principal fuente de la economía local.

Abrevadero arrasado por la crecida del Aguasvivas. / Ayto. Vinaceite
Abrevadero arrasado por la crecida del Aguasvivas. / Ayto. Vinaceite

Abastecimiento por pozos

Tras el paso del agua, del pozo quedó la estructura y con la rehabilitación se hará de nuevo el abrevadero para el ganado, y también se habilitará una toma de agua para que los agricultores puedan llenar cisternas, cubas, sulfatadoras y demás herramientas de trabajo. «Quedará listo porque en el interior también habrá mejoras con el cambio de la bomba, cuadros eléctricos y el cableado», dice el alcalde, Luis Ezquerra.

Cabe destacar que el abastecimiento de agua nunca faltó a pesar de los graves daños que causó la crecida súbita del Aguasvivas en los dos pozos ubicados en término de Belchite y que abastecen a Vinaceite, Almochuel y Azaila. El servicio de Bomberos de la DPT ayudó a mantener el suministro mientras se acometían las obras de urgencia con el Instituto Aragonés del Agua.

Aspecto interior del pozo de uso para el sector primario. Se renovará la bomba y los cuadros eléctricos. / Ayto. Vinaceite
Aspecto interior del pozo de uso para el sector primario. Se renovará la bomba y los cuadros eléctricos. / Ayto. Vinaceite

El pozo en el que se va a actuar es otro y está situado en el el mismo municipio de Vinaceite. «Cuando construyeron el puente hace ya años hicieron este sondeo para sacar agua para hacer las cimentaciones y siempre se ha empleado para uso para ganadero y agrícola, porque para abastecimiento de los tres pueblos ya están los otros dos que quedaron reparados y en funcionamiento desde la riada», explica Ezquerra.

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