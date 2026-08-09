Americanos, franceses y alemanes copan el 95% de las reservas del eclipse

Expectación total en el territorio ante el eclipse del 12 de agosto. A tan solo cinco días de que se produzca el fenómeno, los alojamientos turísticos se encuentran al 95% de ocupación, con turistas llegados mayoritariamente de Estados Unidos, países europeos como Francia o Alemania y también territorio nacional.

Se trata de unas cifras esperadas por el sector hotelero, que lleva trabajando en la promoción de la zona desde hace más de un año. De hecho, confían en que la visita de los fanáticos del astroturismo y el resto de turistas sirva para consolidar a la provincia de Teruel como destino starlight y de proximidad. «Esperamos recibir reservas para el eclipse de 2027 justo después del de esta semana», defiende Sara Ros, presidenta de la Federación Aragonesa de Turismo Rural.

El eclipse tendrá una duración aproximada de 4 horas y media, aunque el ocultamiento total se prolongará durante unos pocos segundos. Según las primeras predicciones de AEMET, el pronóstico es favorable en cuanto a nubosidad. No obstante, desde la agencia recalcan que irán emitiendo nuevas previsiones en estos últimos días. En ese sentido, cabe señalar que además del eclipse también habrá lluvia de perseidas, por lo que se podrá disfrutar de un doble espectáculo.

Más de 1.100 personas han reservado ya plaza para disfrutar del fenómeno en Motorland, uno de los cuatro ación total en el territorio ante el eclipse del 12 de agosto. A tan solo cinco días de que se produzca el fenómeno, los alojamientos turísticos se encuentran al 95% de ocupación, con turistas llegados mayoritariamente de Estados Unidos, países europeos como Francia o Alemania y también territorio nacional.

Se trata de unas cifras esperadas por el sector hotelero, que lleva trabajando en la promoción de la zona desde hace más de un año. De hecho, confían en que la visita de los fanáticos del astroturismo y el resto de turistas sirva para consolidar a la provincia de Teruel como destino starlight y de proximidad. «Esperamos recibir reservas para el eclipse de 2027 justo después del de esta semana», defiende Sara Ros, presidenta de la Federación Aragonesa de Turismo Rural.

El eclipse tendrá una duración aproximada de 4 horas y media, aunque el ocultamiento total se prolongará durante unos pocos segundos. Según las primeras predicciones de AEMET, el pronóstico es favorable en cuanto a nubosidad. No obstante, desde la agencia recalcan que irán emitiendo nuevas previsiones en estos últimos días. En ese sentido, cabe señalar que además del eclipse también habrá lluvia de perseidas, por lo que se podrá disfrutar de un doble espectáculo.

Más de 1.100 personas han reservado ya plaza para disfrutar del fenómeno en Motorland, uno de los cuatro puntos oficiales habilitados en la provincia por el Gobierno de Aragón. Allí se ofrecerá zona para pernoctar, pantallas gigantes y actividades divulgativas. Además, también se habilitará un dispositivo para que las personas invidentes puedan disfrutar del fenómeno. «Que se haya nombrado como punto un circuito conocido ha servido para que muchos extranjeros se hayan decantado sobre todo por el Bajo Aragón», añade Ros.

No obstante, la llegada de turistas se extenderá a lo largo de todas las comarcas. En lugares como el Monasterio del Olivar de Estercuel ya recibieron a los primeros el martes. Periodistas de la televisión pública alemana, ARD Mediathek, pasan esta semana en el enclave para realizar la cobertura del eclipse. A ellos también se unen diferentes grupos llegados desde Barcelona, Zaragoza o Madrid. «Quisimos priorizar la estadía de personas que usualmente vienen al monasterio por su interés por el astroturismo», cuenta el Fray Fernando Ruiz.

Todavía queda alguna plaza hotelera disponible en internet, aunque con un precio que ronda los 300 euros la noche para dos personas, muestra del interés generado en la provincia. «Quedan pocas opciones por cancelaciones de última hora. Pero de las estancias que hay, la mayoría se alargan incluso hasta los seis u ocho días para que puedan disfrutar del territorio», destaca Nieves Ballesteros, gerente de la Asociación de Empresarios Turísticos del Bajo Aragón.

El perfil que está llegando va desde familias con niños a incluso personas que viajan solas para poder contemplar un fenómeno que no se vivía desde 1905. En zonas como el Maestrazgo, además, prevén que muchos de los desplazamientos se produzcan ese mismo día. «Teníamos reservas con muchísima antelación, pero en estas últimas semanas tampoco hemos tenido tanto movimiento. Creemos que pueblos como Cantavieja recibirán muchas caravanas esa misma jornada, con turistas que van a pasar el día y aprovecharán para dormir allí», explica Sara Balfagón, presidenta de Empresarios Turísticos del Maestrazgo, donde también rozan el lleno de ocupación.

Amplias programaciones

La expectación en torno al eclipse ha ido creciendo notablemente en estas últimas semanas. Si bien hace meses apenas se hablaba del fenómeno, a día de hoy hay un bombardeo de propuestas en redes sociales que genera cierta preocupación por la movilidad de un gran número de vecinos y visitantes en carretera.

Los pueblos, que por estas fechas doblan de por sí su población habitual, han ido sumándose a la cita con propuestas que van desde charlas, cenas temáticas o tardeos. Además, muchos de ellos vivirán el momento en mitad de sus fiestas patronales, lo que genera alegría pero también cierta incertidumbre.

Desde el Matarraña, una zona ya de por sí turística durante todo el año y especialmente en verano, explican que no han querido realizar un llamamiento especial por temor a no poder atender las demandas. «Las plazas hoteleras y en casas de turismo y apartamentos no están compensadas con sitios para comer», señala Víctor Vidal, presidente de la Asociación de Empresarios del Matarraña.

En ese sentido, en el Maestrazgo muestran su preocupación frente a la incertidumbre de lo que pueda llegar a ocurrir. «Al principio se nos advirtió de posibles desabastecimientos, aunque por el momento no se prevé llegar hasta este punto», explica Balfagón, quien aun así insiste en que «no estamos preparados para ser un centro neurálgico».

Cabe recordar que en los primeros cálculos se estimaba la llegada a la comunidad autónoma de hasta cuatro millones de personas. Una cifra que «nos pondrá en el mapa». «Que vengan hasta aquí desde sitios tan lejanos para ver el eclipse es algo que tenemos que aprovechar», concluye Ros.