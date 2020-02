Amigos de Iranzo: «la realidad supera la ficción. No se hizo nada para encontrar a Igor el Ruso»

Los amigos y familiares de las víctimas del triple crimen de Andorra se sienten frustrados, indignados e indefensos tras conocer que las pruebas que se obtuvieron del masico de Albalate del Arzobispo el día 5 de diciembre no fueron enviadas para analizar hasta varios días después del triple crimen de Andorra.

Tal y como avanzó La COMARCA, los informes policiales con respeto a las balas, casquillos y ropa encontrada en el escenario del tiroteo no se solicitaron hasta el 22 de diciembre. Es una evidencia más de que la respuesta policial ante los graves intentos de homicidio de Igor El Ruso no fue la adecuada.

«Es muy grave. La muestra más clara de que no se hizo nada para encontrar a Igor el Ruso. No sé que más tiene que haber para que reconozcan que no se hizo nada entre el 5 de diciembre y el 14 y que asuman responsabilidades. Es muy injusto y nos preguntamos, ¿es todo así?», dijo con indignación Luis Manuel Alquézar, portavoz de los Amigos de Iranzo. Recordó que varias de las 87 preguntas que el colectivo presentó hace dos años en Subdelegación, y cuyas respuestas todavía están esperando, tenían relación con las fechas y los isótopos encontrados en Albalte. «Yo sinceramente pensaba que el tratamiento de esas pruebas no había sido el correcto pero vamos, es que ahora veo que la realidad supera la ficción«. Opinó que se trata de una «negligencia casi delictiva».

«Alguien ha pensado mucho para que no se hable de lo que no se hizo entre el 5 y el 14. No se unieron las causas para que no se sepa todo esto. Por eso es importante seguir para conocer la verdad«, recalcó.

Absoluta frustración mostró el portavoz de la AUGC, Cristóbal Soria. «Es verdad que existen unos protocolos con plazos largos y eso te genera muchísima frustración. No sólo es la indefensión de los vecinos, también de los propios agentes», explicó tras conocer la fecha de estos informes. Explicó que los plazos vienen establecidos «desde las administraciones» con registros, solicitudes, informes… y «excesiva burocracia que lo único que hace es dejarnos indefensos». Por eso, pidió a los responsables de establecer los protocolos que tomen medidas para que sean más eficaces y rápidos.

Los familiares y amigos de los fallecidos esperan que en el juicio en el que se juzgue el triple crimen -previsto para primera pero que podría retrasarse-, dilucide alguna de las preguntas y sirva para depurar algún tipo de responsabilidad.