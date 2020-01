Los informes policiales de Albalate se solicitaron tras el triple crimen

Los principales informes para analizar la ropa, sangre, balas, proyectiles y diferentes indicios encontrados en el masico de Albalate del Arzobispo en el que Norbert Feher, conocido como Igor el Ruso, disparó a matar a Manuel Andreu y Manuel Marcuello el 5 de diciembre de 2017, se solicitaron después de producirse el triple crimen de Andorra el día 14 de ese mismo mes. Además, no se tomaron huellas de ningún tipo. Estas son algunas de las evidencias que arrojó el juicio al que Feher se enfrentó el martes en la Audiencia Provincial de Teruel y que ha quedado visto para sentencia.

Según ha podido corroborar La COMARCA, los isótopos (muestras) encontrados en Albalate fueron entregados para su análisis a partir del 22 de diciembre a los servicios especializados. Por un lado, las muestras de los dos proyectiles 9×21 y sendos casquillos encontrados en el masico no se enviaron para su análisis hasta 17 días después del doble intento de homicidio y cuando ya habían pasado ocho días del triple crimen de Andorra. Unas fechas que constan en el sumario del caso de Albalate, al que ha podido tener acceso La COMARCA, y que no se dieron a conocer el martes en el juicio. Los guardia civiles a los que se preguntó por la munición en el juicio no supieron aclarar si ya en la inspección ocular se percataron de que este tipo de balas y munición solo se utilizan en Italia. En cualquier caso, este aspecto tampoco hizo saltar las alarmas. Las muestras se remitieron hasta el departamento de Balística y trazas instrumentales del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil el día 22 de diciembre de 2017. El informe con las conclusiones del análisis de los casquillos y proyectiles está fechado el 15 de mayo de 2018.

En cuanto al análisis de las prendas de los dos heridos, no se enviaron a Criminalística hasta el 26 de diciembre de 2017 (fecha de salida que consta en el informe). Es decir, 21 días después del suceso del masico y 12 días después de los asesinatos de Andorra. Una camiseta, una chaqueta y una cartera entraron al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil el 4 de enero de 2018 y el informe final está fechado el 4 de diciembre (casi un año después de los hechos).

Estas cuestiones vuelven a poner de manifiesto los fallos en el seguimiento policial para atrapar a un delincuente que había disparado a matar a dos vecinos del Bajo Aragón el día antes de comenzar el puente de la Constitución y que campó a sus anchas por el territorio hasta que mató a tres personas.

El juicio tampoco sirvió para dilucidar cómo llegó Feher a España, si tuvo o no cómplices y si alguien le dio cobertura durante su estancia en el territorio. A las preguntas de la Fiscalía, el autor del triple crimen reconoció que disparó a los dos albalatinos, que llegó a España el 21 de septiembre y que llevaba en el Bajo Aragón Histórico menos de una semana cuando se produjeron los hechos; cuestiones que ya confirmó en su primera declaración en Alcañiz el 17 de diciembre, dos días después de ser detenido por agentes de la Guardia Civil de Castellón en Mirambel.