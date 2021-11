Ana Iris Simón: «Me arrepiento de la condescendencia con la que miré mi propio pueblo al irme»

¿En todas las familias puede leerse un poco la historia de España?

Hay miedo a vivir peor que nuestros padres…

Nuestros padres, que nacieron en una dictadura, tienen en el horizonte el progreso. Mi padre nació en una casa que no tenía baño y vio cómo lo construían, pudo estudiar a diferencia de su padre y tener un trabajo (de cartero) mejor que el suyo que era campesino. Ellos, a su vez, nos han educado como si el progreso fuese algo lineal y todo lo que han luchado y conseguido fuera a ser mejorado en nuestra generación. Sin embargo, nos hemos dado de bruces con que eso no es así. Tenemos trabajos precarios y nos independizamos y tenemos hijos cada vez más tarde, y es una decisión vital sí, pero también una imposición material, que tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo y con la quiebra de la confianza en un horizonte que sea un progreso asegurado.

El esfuerzo, entonces, ya no asegura el progreso...

Cuando di el discurso en Moncloa (con motivo de la presentación del plan Pueblos con Futuro), el taxista que me llevó me contó que él había sido camionero y luego taxista y que podía vivir con un sueldo en casa. Sin embargo, su hija lo había dejado con el novio y con veintitantos años había tenido que volver a casa porque sin una pareja no podía independizarse y el dolor que eso le causaba. Él había invertido mucho esfuerzo en que su hija pudiera ir a la universidad con la confianza de que eso supondría un ascenso social, una manera de asegurar sus condiciones vitales, y en la práctica no ha sido así.