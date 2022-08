La analista Mariola Cubells da las claves sobre la televisión en el curso de periodismo especializado

Mariola Cubells llegará a la capital del Bajo Aragón el sábado 3 de septiembre con la ponencia ‘La Televisión es Cultura’, organizada dentro del curso de periodismo especializado de Alcañiz ‘Cultura eres tú, un periodismo de cine’. La conocida comunicadora cultural llega al teatro municipal para tratar la cultura en el mundo de la televisión y los entresijos del medio de comunicación. Su incansable trabajo y carácter hacen que Cubells sea una de las periodistas más relevantes en el ámbito cultural, con más de 32.000 seguidores en Twitter.

Mariola Cubells es periodista y analista de televisión, trabaja en La Ventana, de Cadena Ser, donde, desde 2008, habla del medio, lo audiovisual y los nuevos formatos. Cubells También dirige el programa de radio ‘Y tú que miras’, un espacio cultural dedicado a los musicales. Ahí repasan la música que llegó al público y la que no gracias a la televisión. También escribe en The Huffington Post sobre pantallas, donde saca su punto más crítico. A su vez, en El País trata tendencias de ropa en la sección S Moda. En la Guía Repsol habla de gastronomía, ya que, como indica en sus redes sociales, adora los hoteles y callejear hasta encontrar una taberna insólita o un lugar especial. Cubells también ayuda a comprender los contenidos audiovisuales en Popap, de Catalunya Radio y Planta Baixa, de TV3. Aunque su trabajo no se queda únicamente en los medios de comunicación, ya que modera debates y encuentros.

La periodista estudió en la universidad complutense de Madrid, y ha trabajado en distintos medios de comunicación que le han aportado una amplia y crítica visión del sector audiovisual. Mariola ha dirigido diferentes formatos televisivos, además es autora de los libros ‘¡Mírame tonto!’, ‘Mentiras en directo’ o ‘La Historia Secreta de los Telediarios’ entre otros, donde aborda el mundo de la televisión. Es colaboradora en RNE, fue reportera de prensa, y en el mundo de la radio también fue redactora jefe de Radio ADN. Ha trabajado para diarios locales como Levante y televisiones como Canal 9 o TVE. Antes trabajó como directora de conversatorio y entretenimiento durante ocho años.

Cubells impartirá en la charla-coloquio lo que ha aprendido a lo largo de su larga carrera profesional en el mundo de la comunicación, así como un análisis más critico del sector. Lo hará tras el turno de Ángeles González, Miguel Santesmases y Manuel Palos en ‘Escribe tu propio guion. Un camino marcado por el cine’.