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28 MAY 2026|

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Andorra acomete obras de mejora en el canal de la Zarzana para garantiza el abastecimiento de agua para ganado

Para acceder al espacio se tuvo que arregral el camino de acceso desde el Área Ganadera hasta el paraje

Imagen de los trabajos que se han desarrollado en la zona de la Zarzana./ L.C.
Imagen de los trabajos que se han desarrollado en la zona de la Zarzana./ L.C.

La COMARCA28 05 2026

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Andorra

ActualidadInfraestructuras

La brigada municipal del Ayuntamiento de Andorra está finalizado las obras de mejora y consolidación del canal de la Zarzana, una infraestructura fundamental para el abastecimiento de agua al ganado en este paraje. Los trabajos permitirán recuperar y asegurar el funcionamiento del canal, que presentaba un importante deterioro estructural provocado por filtraciones de agua procedentes de un manantial situado en la parte superior de la propia instalación. Estas filtraciones habían afectado gravemente a la cimentación de la zona final del canal, provocando hundimientos y grietas que ocasionaban pérdidas continuas de agua y aceleraban el deterioro de la infraestructura.

Antes de actuar sobre la propia canal, fue necesario acondicionar el camino de acceso desde el Área Ganadera hasta el paraje de la Zarzana para permitir la entrada de la cuba de hormigón. Para ello se realizaron trabajos de allanado del camino y se repicaron varias rocas que estrechaban el acceso. Además, en la zona del canal se habilitó un ensanche para facilitar la maniobra y el giro de los vehículos de obra.

Una vez garantizado el acceso, se procedió a intervenir sobre la infraestructura hidráulica. Como primera medida, se encauzó provisionalmente el agua procedente del manantial directamente al Regallo para evitar que continuara afectando a la cimentación. Posteriormente, se construyeron dos nuevos “vaciones” destinados a recuperar ese caudal natural, con una capacidad aproximada conjunta de 200 litros. El sistema permite que el agua pase del primer depósito al segundo y, una vez lleno, se reincorpore al canal, garantizando así un aporte continuo tanto desde la red como desde el propio manantial.

En cuanto a la reparación estructural, se ha recalzado la cimentación de la zona hundida mediante la ejecución de una nueva zapata de hormigón que conecta ambos lados del canal. Para ello, fue necesaria una excavación en la zona afectada y la consolidación de toda la base situada entre el canal y el muro lateral existente. Asimismo, se colocaron conectores de hormigón para reforzar la estabilidad y firmeza
de la estructura. Los trabajos también han incluido la limpieza integral del canal, la ejecución de una media caña interior para mejorar el paso del agua y la impermeabilización completa mediante morteros de altas prestaciones para zonas húmedas y acabado con pintura al cloro caucho.

Finalmente, se han renovado todas las llaves de vaciado tanto de los “vaciones” como del canal, y se ha soterrado la conducción de desagüe mediante tubería hasta el cauce del Regallo, evitando así posibles daños provocados por el paso del ganado.

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