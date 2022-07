El balón seguirá rodando por el Endeiza. Así se acordó en la asamblea extraordinaria de socios del Andorra C.F. celebrada este jueves, sin duda una de las más decisivas del club desde su fundación en 1957. Con una gran afluencia de socios, la junta directiva encabezada por Antonio Donoso pudo anunciar que ya se ha sobrepasado el 50% de recaudación de la deuda que el club mantiene con Hacienda desde hace años. Por el momento se han reunido unos 230.000 euros de los 400.000 que debe el club, pero se espera que al final del verano pueda alcanzarse el 100%. Una noticia que Donoso también dio a conocer este viernes en Radio La Comarca con la frase “El Andorra Club de Fútbol sigue caminando”.

El presidente de la junta recalcó que el Andorra C.F. “siempre ha querido pagar”, pero la denegación de su plan de viabilidad les hizo activar una opción de financiación cada día más asidua: un crowdfunding entre todos los socios e inversores que estuvieran interesados en la salvación de uno de los equipos aragoneses que más años disputó la ya extinta 2ºB. Al haber conseguido el 50% de la cantidad total ahora Hacienda ofrece al club un plazo más laxo para completar el pago. El día 12 de julio se hará efectivo el ingreso del dinero recaudado hasta el momento y a partir de ahí la campaña de recogida de fondos continuará con la segunda fase, aquella que les acerque al pago total de la deuda.

Donoso explicó que el ingreso se hace mediante la prestación del dinero deseado más una devolución a modo de interés, o bien a través de un donativo mediante el crowdfunding. A pesar de que esta transacción económica está bajo contrato, el presidente confirmó que “el 80% de socios están aportando cantidades sin intereses”, lo que agiliza la financiación del club. Además, se están estudiando otras posibilidades que permitirían en un tiempo más corto el poder hacer frente a la deuda. «Se está barajando la entrada de inversores fuertes y patrocinadores”, añadió Donoso, una palanca económica que facilitaría el saneamiento total del conjunto entrenado por Yvo Serrano.

El asunto económico no fue el único tema que se trató en la asamblea, pues también se comentaron los objetivos deportivos enmarcados en la temporada 2022/2023 donde el Andorra volverá a competir en Regional Preferente tras una temporada tranquila sobre el césped. Donoso recordó que se sigue buscando “mantener la categoría”, si bien no dudó en que el Andorra “será un equipo competitivo”. “El 80 de la plantilla se va a mantener de la temporada anterior. Los jugadores que venían de fuera del municipio se suman a este proyecto y aceptan mantener a la baja sus gratificaciones y en algunos casos si no hay suficiente dinero jugarían gratuitamente”, aseveró.

Por último, Donoso se mostró esperanzado con el devenir del club, que actualmente cuenta con 280 socios, aunque aspira a alcanzar los 350. De hecho, ya en la asamblea del jueves acudieron una decena de interesados en formar parte del equipo andorrano. “Se puede conseguir el objetivo porque la gente está animada, está viendo que el Andorra vuelve a resurgir y creen”, sentenció el presidente.