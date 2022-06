El Andorra consigue reunir 180.000 euros de la deuda que tiene con Hacienda

De un total de 500.000 euros, la deuda que mantiene el club con la Agencia Tributaria, hasta el momento la entidad minera ya ha conseguido reunir alrededor de 180.00 euros, es decir, el 35% del total, por lo que le permite tener cierta esperanza tras muchos meses de dudas, miedos e incertidumbre sobre el futuro más cercano.

Como explica el presidente del club, Antonio Donoso, «casi todo lo que hemos recaudado es por el método de compromiso», a lo que añade que, «cuando nos manejemos entre los 220.000 y los 250.000 euros diremos a la gente que ingrese el dinero. No queremos que nos lo dejen, que pueda pasar cualquier cosas y no tengamos cómo devolvérselo». Hasta el momento lo único que ha ingresado el club son donativos pequeños de 50 a 100 euros. Y es que la gran mayoría del dinero recogido hasta la fecha proviene de donativos privados de aficionados y seguidores que prestan una cantidad y no reclama su devolución.

Pero el gran problema, como indica Donoso, «son las prisas y el poco tiempo que tenemos. Creemos que a 220.000 euros podemos llegar pronto y si, además, a lo largo de los próximos días nos llegan participaciones más elevadas, estaremos más cerca del total, pero necesitaremos también un poco de suerte».

Y es que el objetivo ahora es muy claro: llegar al 50% de la deuda total y que el escenario con Hacienda, que mantiene embargado un inmueble que constituye la principal financiación del equipo, sea ligeramente más favorable. «Necesitamos ganar algo más de tiempo para encontrar esas aportaciones más grandes, que son las que más cuestan. Vamos a intentar que vengan en ese segundo plazo», afirma Donoso.

Recordar que el Andorra ha puesto como fecha límite el 1 de julio pero en el caso de la Agencia Tributaria no hay un día definido. Por este motivo, reflexiona Donoso, «igual creemos que podemos llegar al 1 de agosto y el 10 de julio termina todo». Precisamente para colaborar con el club el Andorra ha puesto en marcha una renovada página web: andorraclubfutbol.com donde realizar las distintas aportaciones y donaciones privadas.