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17 MAY 2026|

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Andorra se convierte en un gran escaparate cultural al aire libre con su Feria del Libro

FOTOGALERÍA. Cientos de vecinos y visitantes disfrutan de un amplio programa de actividades con presentaciones de autores y firmas a lo largo de todo el fin de semana

Varios autores presentaron sus libros durante la feria / Ayunt.
Varios autores presentaron sus libros durante la feria / Ayunt.

La COMARCA17 05 2026

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Andorra

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La localidad de Andorra volvió a convertirse este fin de semana en el epicentro cultural del territorio con la celebración de la 31ª edición de la Feria del Libro, un evento que reunió a cientos de vecinos y visitantes en torno a la literatura, la música, el teatro y las actividades familiares en el parque de los Salesianos. La cita cerró tres jornadas con una elevada participación y un gran ambiente festivo.

La programación, centrada este año en el eclipse solar de 2026 y en la conmemoración del centenario de la Generación del 27, ofreció actividades para todos los públicos con encuentros literarios, espectáculos teatrales, narración oral, conciertos y propuestas infantiles. Los asistentes pudieron recorrer los diferentes stands instalados durante el fin de semana, participar en talleres y disfrutar de las firmas de autores como el escritor andorrano Álvaro Narro, que presentó su obra 'Conjunto vacío'.

La inauguración oficial tuvo lugar el viernes con el pregón protagonizado por el alumnado de Infantil del Colegio Manuel Franco Royo. Durante la jornada se sucedieron espectáculos como 'El viaje de Estel', de Poika Teatral, así como un recital poético-musical dedicado a la Generación del 27 interpretado por estudiantes del IES Pablo Serrano. Tampoco faltaron las actividades familiares, entre ellas la gymkana espacial 'Misión Eclipse' o el espectáculo infantil 'El viaje de Ciro'. Entre los autores también estuvo el Custodio Pérez,

El sábado continuó la actividad cultural con propuestas como 'Muga, una historia de paz', de Cachito Show, además de presentaciones literarias y la entrega de premios del XXVIII Concurso de Relatos Cortos Juan Martín Sauras. La jornada concluyó con música tradicional a cargo de los Dulzaineros de La Martingala. El domingo puso el broche final con una chocolatada popular, pasacalles y sesiones de narración oral de Eugenia Manzaneda, que congregaron a numeroso público familiar y adulto

La feria estuvo precedida además por las Jornadas de Promoción del Libro y la Lectura, impulsadas por la Concejalía de Educación, Cultura y Turismo y la Biblioteca Pública Juan Martín Sauras, con actividades desarrolladas durante las últimas semanas en los centros educativos del municipio para fomentar la lectura entre los más jóvenes.

  • Varios autores presentaron sus libros durante la feria / Ayunt.

La feria desplegó todo tipo de actividades en Andorra durante todo el fin de semana / Ayuntamiento.

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