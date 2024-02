Andorra habilitará hasta dos zonas de acampada para las Jornadas Nacionales

Falta un mes exacto para las XXXVII Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y el Bombo (8, 9 y 10 de marzo) y la anfitriona de este año, Andorra, última durante estas semanas preparativos para un fin de semana que se prevé «intenso». La organización calcula la llegada de cientos de tamborileros de los 22 municipios que forman parte del Consorcio Nacional, y por ello mismo habilitará hasta dos espacios municipales a modo de alojamiento: el antiguo campo de fútbol Los Salesianos, donde podrán instalarse caravanas y campers por 10 euros la plaza, y el frontón cubierto, que en cambio dispondrá de camas individuales que ya pueden reservarse por 50 euros para los tres días. También se pondrá a disposición dos servicios de duchas, uno en la piscina climatizada (más cercana a la zona de acampada) y otro en el propio frontón municipal, todo ello con objetivo de que «quienes vengan a Andorra a tocar tengan la mayor comodidad posible», resaltan los organizadores.

La demanda de espacios para alojar a la gran cantidad de tamborileros que se desplazarán hasta Andorra para el evento ha sido desde el inicio una de las principales preocupaciones. Muchas de las plazas hoteleras están reservadas desde hace un año, y por eso mismo, los organizadores también están actuando como intermediarios entre quienes buscan alojamiento y aquellos que tienen casas o pisos para alquilar, siempre «bajo precios razonables». «Hemos habilitado un formulario en nuestra web para que cualquiera que tenga un alojamiento pueda ofrecerlo en este soporte. Solo actuamos como meros intermediarios, no entramos en negociaciones, pero sí descartamos cualquier opción con precios desorbitados. No nos parece razonable. Para nosotros lo más importante es que quienes vengan disfruten y no tengan que preocuparse por estas cuestiones», explica Aitor Pes, presidente de la Cofradía del Cristo de los Tambores y Bombos de Andorra, parte de la organización junto al Ayuntamiento.

A todo ello se suma la búsqueda de hospedaje a través de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, desde donde se ofrecerían rutas de autobuses en caso de que los alojamientos de la contornada se llenasen al 100%. «Estamos en contacto directo con ellos, aunque sabemos que la principal opción de quienes vengan es quedarse en Andorra por comodidad», añade Pes.

El resto de los detalles organizativos avanzan sin inconvenientes. La respuesta ciudadana ha sido «más que satisfactoria». Por el momento ya hay 44 guías (2 por pueblo) que durante estos días están dando a conocer los pueblos que participarán en el evento a través de redes sociales. A ellos se unen los más de 25 voluntarios que se encargarán durante los días previos de todos los preparativos y posterior organización para que los actos salgan según lo planeado.

La cofradía, que visitó hace dos semanas Fitur para promocionar la gran cita, está «expectante» y, sobre todo, descontando los días. «Todo está en ebullición. Solo nos faltan ultimar detalles y sorpresas. Confiamos en que todos se lleven un buen recuerdo», concluye Pes.