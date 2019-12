Andorra invita a no regalar juguetes sexistas esta Navidad

El mensaje, que Andorra lleva difundiendo cuatro años, está presente en los comercios del territorio con siete puntos a tener en cuenta a la hora de hacerse con un artículo de juguetería especialmente. Tener claro que no hay juguetes ni colores de niños y niñas, no dejarse influenciar por la publicidad, o que la imagen que proyectan algunas muñecas del cuerpo de la mujer es irreal son puntos a tener en cuenta. Se invita a elegir juegos no violentos y optar por los que fomenten la cooperación y eduquen en la resolución de problemas de forma positiva y creativa.

Respetando la libertad de niños y niñas, se invita a los adultos a ejercer su papel y ser diligentes tomando iniciativas para el cambio y orientar. «Si eligen una muñeca, está genial sea una chica o un chico y si no la piden también se la podemos regalar. Si queremos que los chicos empiecen a incluirse en el ámbito privado, en la tarea de cuidados y empiecen a corresponsabilizarse, y las chicas puedan elegir carreras de ciencias y se incluyan en otros ámbitos que no sean únicamente la esfera privada, debemos facilitar y fomentar esto», dijo la psicóloga de la Comarca, Lucía Lorenz.

La campaña parte del área de Mujer de los Servicios Sociales de la Comarca. La presentación de este miércoles estuvo apoyada por la presidenta, Marta Sancho, y el consejero delegado del área, Raúl Lázaro. La acción ha contado en días previos con cuentacuentos en colegios como los de Estercuel, Ejulve, Alacón y Oliete. Las actividades con el público infantil seguirán esta Navidad.

El día 26 de diciembre se celebrará ‘El rincón nómada’ a las 11.30 en la plaza del Regallo de Andorra y por la tarde, en Alloza. «Consiste en muchos juegos todos muy divertidos de madera y cooperativos a través de los que se demostrará que los juguetes no tienen sexo y son para todos y todas», apuntó. La cita también contará con cuentacuentos.

Cabe destacar que la Comarca colabora con todas las poblaciones y suministrará globos con el mensaje que se repartirán en las cabalgatas de Reyes.