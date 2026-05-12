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12 MAY 2026|

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Andorra tendrá que modificar el proyecto del nuevo pabellón por la subida de costes de la guerra de Irán

El Ayuntamiento estudia posibles cambios después de que ninguna empresa se presentara a la oferta para desarrollar las obras

Recreación del pabellón multiusos proyectado en Andorra. / Grupo Gen Arquitectura
Recreación del pabellón multiusos proyectado en Andorra. / Grupo Gen Arquitectura

La COMARCA12 05 2026

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Andorra

ActualidadInfraestructuras

El Ayuntamiento de Andorra tendrá que reajustar el proyecto del nuevo pabellón después de que el concurso para llevar a cabo las obras haya quedado desierto. El consistorio no recibió ninguna oferta porque las empresas consideran que el presupuesto se encuentra por debajo de los costes actuales de los materiales, derivados de la guerra de Irán. Como consecuencia, el equipo de gobierno se encuentra valorando con los redactores del proyecto el poder introducir alguna modificación, o bien justificar una subida del precio adaptada al mercado actual.

Concretamente, el proyecto del nuevo pabellón estaba presupuestado en 2.526.972,46 euros, IVA incluido. El plazo de ejecución estimado para verlo convertido en una realidad era de once meses, algo que ahora no podrá cumplirse. “La guerra de Irán ha supuesto todo un desbarajuste en la economía internacional. Estamos valorando opciones, pero tan pronto como podamos lo volveremos a sacar a licitación porque no podemos dejar de lado este proyecto”, ha explicado el alcalde de Andorra, Rafa Guía.

Promovido por el Consistorio y redactado por Grupo Gen Arquitectura S. Coop., la infraestructura nace con el objetivo de cubrir la necesidad de un espacio adecuado para los eventos multitudinarios y culturales que se desarrollan a lo largo del año y que se celebran en el polideportivo municipal, en el frontón cubierto, casa de cultura o en una carpa de alquiler durante los festejos.

Inicialmente, la infraestructura estará ubicada en la avenida Dos de Mayo, y ocupará 5.000 metros cuadrados junto a la carretera A-223 y frente a la estación de autobuses. Su construcción ha sido durante años una reivindicación histórica de la gran mayoría de los partidos políticos de Andorra, presente legislatura tras legislatura y en la mayoría de los programas electorales. Sin embargo, todavía no se había conseguido materializar.

Espacios y distribución

El nuevo pabellón estará diseñado alrededor de un gran espacio central destinado a la celebración de eventos culturales, festivos y multitudinarios. El edificio contará además con una amplia zona cubierta en la entrada para facilitar el acceso del público y conectar los diferentes espacios del recinto.

Las instalaciones incluirán vestíbulo de acceso, recepción, una barra de más de 119 metros cuadrados, aseos, vestuarios, camerinos y varios almacenes de apoyo para el desarrollo de actividades y actuaciones.

En el exterior se crearán dos plazas abiertas pensadas tanto para complementar los eventos como para su uso diario por parte de los vecinos. También se habilitarán zonas verdes y espacios de estancia junto al edificio y en el entorno de acceso desde la estación de autobuses.

Además, la parte posterior del pabellón contará con un área específica para la carga y descarga de material y un acceso directo para artistas, personal técnico y organización.

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