El andorrano Rubén García Bielsa presenta su primer libro en Sevilla junto a Alfredo Relaño

Veni, vidi, vici. El periodista, escritor e investigador andorrano Rubén García Bielsa presentó este miércoles en Sevilla su primer libro: ‘Breve historia de la Selección Española masculina de fútbol’. Lo hizo con motivo de las jornadas orquestadas en la capital andaluza con motivo del 40 aniversario del 12-1 a Malta y el homenaje realizado al icónico periodista José Ángel de la Casa. «Se ha reunido aquí en Sevilla, una de las ciudades de la selección por antonomasia, a los jugadores y a muchos periodistas de enjundia de este país para hacer una especie de celebración. Era un buen lugar para presentar», aseveró el autor.

Este libro aglutina en apenas 300 páginas las principales efemérides, así como un sinfín de anécdotas de La Roja durante toda su historia. Los capítulos se distribuyen por décadas para facilitar una lectura «concisa y amena«, según detalló su artífice en Radio La Comarca este miércoles. «No quería correr el riesgo de ser pedante», concretó. Además, el reconocido presidente de honor del diario AS, Alfredo Relaño, es el prologuista gracias a que le une una gran amistad con el autor andorrano. También fue él quien dirigió la presentación este miércoles. «Conocí a Relaño cuando estudiaba en Madrid. Es una persona cercana y en todo momento me ha querido apoyar. Le propuse lo del prólogo y aceptó y luego también me ha ayudado. Mantenemos el contacto», subrayó el escritor.

Cabe destacar que García Bielsa comenzó hace casi un lustro a darle forma a esta publicación que ahora, al fin, ve la luz. Eso sí, su afición por el periodismo y la investigación histórica viene de lejos. Según él mismo argumenta siempre le ha gustado mucho este ámbito, en parte, gracias a su abuelo. «Al final te empieza a enganchar y descubres cosas que no se habían dicho nunca. Te surge la necesidad de agrupar y contárselo al mundo», completó.

Guiños a su Andorra natal y al Zaragoza de Los Cinco Magníficos

Además, en ‘Breve historia de la Selección Española masculina de fútbol’ también aparecen guiños a su Andorra natal o al Real Zaragoza de Los Cinco Magníficos. Sin ir más lejos, aparece Alberto Belsué, clave en la Euro1996 y quien comenzó sus pasos como futbolista en la Villa Minera antes de dar el salto a la capital aragonesa.

Tampoco ha pasado inadvertido aquel Real Zaragoza glorioso de los años 60 que ganó Copa del Rey y Copa de Ferias en 1964 y que contribuyó activamente a la selección española que se proclamó campeona de Europa en ese mismo año. «Gracias al buen momento del Real Zaragoza llegaron a la selección jugadores como Marcelino, Lapetra o Severino Reija. El primero de estos marcó el gol más famoso de la época. Sirvió para ganar esa Eurocopa», apuntó el andorrano.