Andrea Lecha: «En la ESO me tomaron por un caso perdido, pero terminé sacando la segunda mejor nota de selectividad de mi promoción»

De regreso a casa por Navidad. Unos días de relax, imagino.

Sí, lo que nos dejan. Los estudios conforme vas avanzando cursos se te comen mucho tiempo de vacaciones. Los que somos alumnos o lo hemos sido lo sabemos bien. Pero siempre hay tiempo para todo.

Eres ya graduada en Historia, lo hiciste con mención especial al mejor expediente académico de tu promoción. Eso sí, ahora estás cursando el máster en Monarquía Hispánica…

Así es. Al final, a lo largo de toda la carrera de Historia te das cuenta de que hay mucha variedad. También me gustó el grado en la Complutense por eso. Tienes geografía, filosofía, prehistoria, historia del arte… Es una mezcla de varias cosas. Si quieres seguir por impartir clases te especializas y yo opté por hacerlo en historia moderna.

Alcañiz, ciudad humanista y también tierra de historiadores… Por ejemplo, José María Maldonado. ¿Le conoces?

Por supuesto. Una de mis grandes inspiraciones a la hora de querer estudiar historia fueron grandes profesores del IES Bajo Aragón entre los que se encuentra José María Maldonado. Tengo su libro sobre el bombardeo de Alcañiz en mi habitación. También me acompañaron otros docentes excelentes a la hora de elegir el grado como Guillermo Gelabert o Esperanza, la mujer de José María. También quiero acordarme de otros profesores como Pilar Lorenzo que, aunque no me dieron historia, me ayudaron a estar aquí hoy.

¿Crees que para estudiar historia es muy importante coincidir con este tipo de profesores que, por decirlo de alguna manera, marcan?

Nadie se mete a historia por las salidas que tiene, es una realidad. Tiene que ser algo 100% vocacional. Hubo una serie de profesores que lucharon bastante por mí. En 2º de la ESO Esperanza fue mi tutora y luchó mucho por mí incluso cuando ni yo misma u otros profesores querían. Me ayudó a mirar para adelante.

No empezaste siendo una estudiante brillante…

Yo empecé la ESO y mi trayectoria académica fue hacia abajo. Me caían 1, 2 y hasta 5 asignaturas en un mismo trimestre. Hubo un punto de inflexión en segundo. En una reunión de profesores para una evaluación se planteó que se me tenía que trasladar a Diversificación porque no tenía el nivel del resto de mis compañeros. Esperanza confió en mí, fue la única. Me dijo que fuese hacia adelante porque creía que tenía las capacidades.

La motivación fue clave entonces.

Es la motivación. Al fin y al cabo, en el instituto, muchos estudiantes hemos pasado a ser un caso aparte o lo que llamamos un caso perdido. Muchos profesores te empujan hacia arriba, pero otros muchos hacia abajo. Depende con lo que te quedes, yo me quedé con los primeros.

¿Y cómo se logra un cambio tan radical?

En 4º de la ESO llegó otro punto de inflexión. El clima en clase tampoco acompañaba y me sentía desarraigada. Mi expediente académico seguía cayendo y en ese último año de la ESO la tutora nos pasó una hoja para rellenar con lo que esperábamos hacer a partir del año siguiente a nivel académico. Llega un momento que con casos como el mío no se molestan tampoco a buscar una explicación a porqué caen tanto las notas. Y, ojo, yo en Primaria era de notable y sobresaliente.

¿Qué pusiste en el formulario?

Puse que quería hacer una FP pero también que quería hacer bachillerato. En mi caso, la tutora me dijo que no me recomendaba el bachillerato, “que estaba menos adaptado a mi nivel”. Estaba harta de que me dijesen hasta donde podía llegar. Mi madre me instó a que me presentase a recuperar todas las asignaturas y yo decidí repetir. No me lo tomé como un paso atrás sino como para tomar impulso. Me fije el objetivo y sabía que lo iba a conseguir. Quería marcar mi camino para hacer bachillerato y luego estudiar historia en la Universidad. Salí de bachillerato con mención de matrícula de honor y con la segunda mejor nota de mi promoción en la selectividad de todo el Bajo Aragón. Llegué a la UCM y he terminado con el mejor expediente académico de mi clase.

¿Qué se siente al lograr cumplir con el objetivo después de todo ese camino?

Yo siempre he tenido una vocación muy pedagógica, siempre he querido dar clase. Quiero ser la esperanza que fueron para mí algunos profesores. Quiero ayudar y poner una mano en el hombro siempre que sea posible. Ser un punto de reflexión. Los alumnos no siempre hacemos las cosas bien pero tampoco los profesores. He llegado hasta aquí de la mejor manera posible pero poniéndome yo mis propios límites.

Estudias ahora ese máster en Monarquía Hispánica. ¿Por qué?

Yo empecé la carrera queriéndome especializar en historia antigua porque hice latín y griego y me pareció increíble. Luego vi que por ahí no era. También hice una excursión al Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid que me supuso un antes y un después. Me propuse estudiar a su fundadora, a Juana de Austria. Sobre ella versó en parte mi TFG y quiero que sea mi proyecto de investigación en futuro.

¿Tu futuro pasa entonces por la investigación?