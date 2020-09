Ángeles Caso: «Todavía hay invisibilidad de la mujer en el arte»

La Concejalía del Área de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Caspe tuvo que cancelar sus actos con motivo del Día de la Mujer en marzo, entre los que se encontraba su conferencia ‘Las mujeres también pintan’. Seis meses después, ha podido celebrarse.

El Ayuntamiento de Caspe ha tenido el hermoso gesto de recuperar las actividades que se suspendieron en su momento. No todos los ayuntamientos han hecho lo mismo: hay muchos eventos que se cancelaron y no han vuelto a programarse. Creo que es una muestra de respeto hacia los ciudadanos de Caspe y hacia las personas que íbamos a participar. Cuando me llamaron me alegré muchísimo y por supuesto dije que sí.

La pandemia ha afectado mucho en nuestras vidas, ¿cómo valora todo lo acontecido desde marzo?

Se pueden hacer tantas reflexiones sobre este periodo… He intentado desde el principio ‘desdramatizar’ el tema. Evidentemente hay gente que lo ha pasado y lo está pasando muy mal, y esto es una realidad que tengo presente en mi cabeza. Hace dos días se murió de esta enfermedad un buen amigo mío, Gerardo Vera, director de teatro y cine con el que yo había trabajado y al que quería mucho. Así que también a mí me esta afectando en lo personal. Pero sí que creo que hay que colocar las cosas en su sitio. La humanidad ha vivido auténticas calamidades y esta no es de las peores: esto no es una guerra, es una enfermedad que afortunadamente vamos a poder controlar. Es un virus extraño que esta causando mucho dolor pero que no es de los más crueles que hemos conocido. Ha habido otras enfermedades que han vivido con nosotros durante milenios y que han causado estragos en la población una y otra vez. Dentro de todo es un virus hasta compasivo. Luego a partir de aquí podemos hacer reflexiones de todo tipo sobre lo que se ha hecho bien o mal… y sobre hasta qué punto puede darnos la oportunidad de transformarnos como sociedad hacia algo mejor. Yo creo que si algo tiene de bueno es que seguramente esta sirviendo a mucha gente para reflexionar sobre cuáles son las cosas realmente importantes de la vida.

¿Y cuál es su reflexión particular?

Creo que vivimos en una sociedad que se había perdido en los últimos años, que se había vuelto ‘monstruosa’ en muchos aspectos: el trato hacia nuestros ancianos por ejemplo, el abandono de la sanidad pública, de las políticas públicas y sociales… ahora todo eso nos salta a la cara. Espero que esto nos sirva para cambiar cosas profundas e importantes.

Ha escrito unas veinte novelas, algunas de ellas premiadas como ‘Contra el viento’, de 2009, que ganó el Premio Planeta de ese mismo año. Sus últimas obras tratan especialmente el tema del arte, y más concretamente, sobre las mujeres pintoras.

Como historiadora (especializada en historia del arte) siempre me ha interesado mucho el papel de las mujeres en el pasado. Un papel invisible y muchas veces desconocido. Es un tema en el que siempre he buceado y que me ha interesado durante toda mi vida. Como feminista que soy es algo que siempre me ha atraído: la reconstrucción de la genealogía femenina.

De ello trató su charla en Caspe.

Sí, hablé entre otras cosas de esas grandes mujeres artistas que han sido olvidadas en la historia por un relato muy patriarcal. Un relato construido a lo largo de los siglos y que es una mirada muy excluyente hacia todo lo que hacían o habían hecho las mujeres.

¿Cuáles son sus grandes referentes?

Tengo tantas que no sabría por donde empezar. Sofonisba Anguissola, pasando por Artemisia Gentileschi,… Muchas artistas como ellas quedaron relegadas en los almacenes de los museos, y sus cuadros fueron exhibidos con nombres de hombre. Algo terrible, no solo se olvidaron de ellas sino que se les robó la obra.

¿Cree que todavía hay algo de esa invisibilidad en la actualidad?