Un año de cárcel para un vecino de Bordón por amenazar a una comitiva institucional: «¡Os voy a romper el garrote en la cabeza!»

La Audiencia Provincial de Teruel ha condenado este martes a un vecino de Bordón de 76 años de edad, T. C., por las amenazas y maltrato que llevó a cabo la mañana del 13 de enero de 2025 contra las autoridades que realizaban una visita institucional al nacimiento del río de esta localidad con el objetivo de mejorar la calidad del agua del municipio.

El hombre ha reconocido ser el autor de los hechos que se le imputaban y se ha conformado con la pena propuesta por el fiscal y la acusación particular, representada por el abogado Javier Monzón, y que consiste en un año de prisión y multas que suman 1.500 euros.

Aquella mañana del 13 de enero de 2025, el acalde de Bordón, Álvaro Jarque; el teniente de alcalde, José Antonio Falcó; un concejal, el presidente del Instituto Aragonés del Agua, Luis Estaun; dos miembros de la Corporación de la Diputación de Teruel; el presidente del PAR en Aragón, Alberto Izquierdo; y la responsable de prensa de esta formación política, se dirigieron a bordo de dos vehículos hacia el manantial por un camino en las inmediaciones de la Masía El Focino, propiedad del acusado.

De regreso, según recoge la sentencia, leída de viva voz en la sala, T. C, tras percatarse de la presencia de estas personas, reprochó al alcalde y al teniente de alcalde que hubieran pasado sin su consentimiento por un camino que, según él, es de su propiedad y lanzó a estos expresiones atemorizantes, como "¡Os voy a romper el garrote en la cabeza, yo acabaré en la cárcel, pero vosotros no vais a salir vivos!".

Obstaculizó el trayecto

Ante la situación, el teniente de alcalde, José Antonio Falcó, se apeó del vehículo y entonces T. C. se abalanzó sobre él y le agarró del pecho. El procesado, no obstante, cedió e indicó el camino por el cual debía regresar la comitiva, pero cuando el alcalde y el teniente de alcalde, a bordo de uno de los dos vehículos, se disponían a abandonar el lugar, de nuevo T. C. obstaculizó su trayecto.

Entonces fue el alcalde, Álvaro Jarque, quien bajó del coche, momento en que T. C. fue hacia él y le agarró de la pechera mientras le decía que tendrían que volver andando, que cerraran bien el coche y que tenía una lata de gasolina preparada.

Finalmente, los ocho integrantes de la comitiva se marcharon andando del lugar, distante unos cinco kilómetros del pueblo, si bien acudieron a recogerlos con vehículos el padre del alcalde y el secretario municipal, según ha relatado al término del juicio el propio regidor del municipio. Los afectados regresaron más tarde con los agentes de la Guardia Civil para recoger los coches.

La Audiencia condena al septuagenario por un delito de atentado contra la autoridad, ya que tanto Jarque como Falcó son miembros de la Corporación Local, además de dos delitos leves de maltrato de obra y dos delitos leves de amenazas.

Pese a la condena, el procesado no ingresará en prisión. Al ser inferior a dos años la pena de cárcel impuesta por la Audiencia de Teruel y no tener antecedentes penales el investigado, el Tribunal ha suspendido el castigo privativo de libertad con la condición de que no cometa nuevos delitos en el plazo de dos años.