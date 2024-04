El año más cálido de la historia y la sequía hacen temer un verano con restricciones

Ríos con un aspecto de pleno agosto y el monte secándose en primavera por falta de agua. Preocupación en el territorio ante la persistente situación de sequía que se une a las altas temperaturas registradas en los últimos meses en todo el Bajo Aragón Histórico. El año hidrológico 2023-2024, (que se contabiliza entre los meses de septiembre y agosto) no ha podido comenzar de peor manera. Desde el inicio del mismo, el territorio no registra cantidades de precipitación destacables ya que los últimos temporales de lluvia se registraron precisamente a principios de septiembre. El Bajo Aragón Histórico es, actualmente, de las zonas de toda España -fuera de las zonas áridas de Almería y Canarias- que menor precipitación ha recibido en los últimos meses.

Imagen que presenta El Salt de La Portellada./ J.L.

Tampoco fue mejor el último año astronómico, 2023. La práctica totalidad de los observatorios bajoaragoneses recibieron menos de 400 litros por metro cuadrado -mm- durante el pasado año, lo que da cuenta del trasfondo de esta sequía. En Alcañiz se recogieron 313 mm, un registro discretamente bajo. Pero las cifras fueron, especialmente alarmantes, en las cabeceras de cuenca. En Beceite, donde nacen el Matarraña y Algars, tan solo se registraron 379 mm, cuando la media es de 675.

En Castellote, en la cabecera del Guadalope, 375 mm, cuando lo normal serían casi 600. Hay que remontarse a 2017 y en muchos casos a 1995 para encontrar registros similares. Son cifras incluso inferiores a las de las Cuencas Internas de Cataluña. No obstante, aunque allí llovió más, el problema se ve agravado por la alta densidad de población existente.

Imagen que presentaba el domingo el embalse de Calanda, a tan solo el 32% de su capacidad. Se aprecia el polvo del Sahara que afectó a la península en pleno mes de abril./ Juanma Bernad

A la sequía, sustancial en el clima mediterráneo y frente a la cual cada vez más está preparado el territorio, se ha sumado una nueva variable: las altas temperaturas, inéditas en la historia reciente. Aemet calificó el último invierno como el más cálido en Aragón desde que existen registros, con una anomalía de más de 2ºC. Se trata de una tendencia que ya dejó datos alarmantes durante el último año. Pero lo más llamativo están siendo las temperaturas.

En Híjar hace escasos días, el sábado 6 de abril, se registraron 31,2ºC. El 1 de octubre de 2023 rozó los 34ºC y en marzo de este año la máxima absoluta fue de 28ºC el día 22. Ese mismo día en Caspe se alcanzaron los 27ºC. En todos los meses invernales Caspe alcanzó o superó los 20ºC de máxima absoluta. En octubre de 2023 alcanzó los 32,8ºC el día 1. Datos inéditos en la historia reciente.

Tampoco se han producido este invierno temporales de nieve. Tan solo se registraron algunas episódicas nevadas en zonas del Maestrazgo y un solo día en el que la precipitación sólida llegó de forma débil a cotas bajas. Ello también ha privado a la cabecera de los ríos del territorio de una reserva de agua natural que termina filtrando en unos acuíferos que este año no han recibido esa precipitación y que están bajo mínimos.

Empiezan las limitaciones al riego

Especialmente pendientes del cielo están los regantes del Guadalope. El embalse de Calanda se encuentra al 31% de su capacidad y cuenta con tan solo 17 hectómetros cúbicos -hm3- de los 54 de su volumen total. Ante esta situación los regantes del Guadalope dilatarán los días entre riego y riego, pasando de los habituales 15 días a 21 con el objetivo de economizar el agua existente.

«No ha llovido prácticamente nada, hemos tenido un otoño, invierno y primavera muy secos y con temperaturas altas. Nuestra única esperanza es que llueva. Hay aún margen pero el verano está cada vez más cerca», explica José Fernando Murria, presidente de la Junta Central de Regantes del Guadalope quien calcula que, con las reservas actuales, existe agua únicamente para 3 fases de riego. Fue hace una semana cuando ya se empezó la campaña de riegos en el arbolado. En el cereal ya se regó en marzo ante la falta de precipitaciones. La cuenca se encuentra, asimismo, en situación de prealerta.

El embalse de Pena, al 49% de su capacidad, ha resistido parte del embate de la sequía gracias a las balsas de Puyol y La Trapa. Preocupa la próxima campaña./ J.L.

A ello se añade que el nuevo embalse de Santolea, aguas arriba, no se encuentra aún en fase de explotación. De los 100 hm3 con los que contará todo el sistema de presas, una vez esté operativa la construida en los últimos años, tan solo hay 10’9. Dos de ellos en la primitiva y veterana presa y los 8,9 hm3 restantes en la presa intermedia que se construyó hasta que la nueva de Santolea pase a fase de explotación, por lo que parte de este agua no puede desembalsarse.

Precisamente la sequía de estos dos últimos años está, asimismo, retrasando las maniobras de llenado del nuevo embalse de Santolea. Para que esta nueva infraestructura, de 95 hectómetros cúbicos de capacidad, pueda pasar a fase de explotación y esté operativa, son necesarios varios llenados y vaciados. Algo que en este escenario de sequía con el caudal del Guadalope en mínimos, es inviable. «Siempre hemos sido una cuenca deficitaria y hasta que no consigamos llenar el nuevo Santolea vamos a depender muchísimo de lo que caiga del cielo. Hemos de ser conscientes que en la situación actual debemos pasar la campaña con la menor cantidad de agua posible», añade Murria.

Pocos kilómetros más al oeste, en la cuenca del río Martín, la situación es algo mejor, ya que ha llegado más precipitación del Atlántico, aunque también preocupa. El embalse más importante del sistema de riegos, Cueva Foradada,se encuentra al 54% de su capacidad, con 12 hectómetros. Por ello, de no llover, podrían existir problemas de cara a la próxima campaña de 2025.

Tramos secos en el Matarraña

En la cuenca del Matarraña la situación de sequía es palpable. El cauce del río presenta un aspecto que bien podría ser el de un severo estiaje de finales del mes de agosto. Numerosos tramos están, a partir de la cuenca media, secos. Misma situación en el río Algars. En muchos afluentes como el Tastavins, por icónicos parajes como El Salt de La Portellada no ha circulado agua este 2024. Tampoco en los Estrets del Parrissal de Beceite.

Los regantes no ocultan su preocupación. Pese a subrayar que existen reservas suficientes para garantizar la próxima campaña de riegos, temen que se prolongue la sequía y no haya agua para 2025. El embalse de Pena está al 49% con 8 hectómetros y las balsas laterales de José María Puyol y La Trapa, al 69% y 78% respectivamente, acumulan 2,3 hectómetros que serán vitales. No obstante, de no llover, los regantes tendrían que adelantar nuevamente la campaña. «Estamos intentando retrasar lo máximo posible el inicio de la campaña de riegos. Semana a semana analizamos una situación muy preocupante porque, de no llover, nos preocupa mucho no contar con reservas para 2025», explica Miguel Zurita, presidente del Sindicato Central de Riegos del Matarraña.

Por todo ello desde el Matarraña subrayaron nuevamente la necesidad de construir, al menos, las balsas de Comellares en el Tastavins, Pla de Serrats en el Algars y Val Figuera en el Matarraña. No solo regantes y sector turístico, también muchos municipios temen que puedan producirse restricciones en el consumo de agua de boca, especialmente en los municipios ribereños del Algars.

El río Tastavins lleva varios meses seco en muchos tramos, al igual que el Matarraña, Ulldemó, Algars y Pena. En la imagen aguas abajo de donde se construiría la Balsa Comellares./ J.L.

Por ello todos ellos abogan por las balsas laterales como única solución y recuerdan que es la apuesta de consenso de toda una cuenca. «Estamos convencidos que la única manera de garantizar los regadíos y la vertebración del territorio son las balsas para poder planificarnos», añade Zurita, quien concluye que son muchos los inversores y agricultores que, mientras no se ejecuten estas balsas, son reacios a llevar a cabo diferentes inversiones ante la incertidumbre que provoca no contar con estas balsas estratégicas.

Mermas en cereal y leñoso de secano

La preocupación e incertidumbre en el regadío es ya una dura realidad en el secano, que ya se está viendo directamente afectada por la sequía. La falta de lluvia ha provocado, especialmente en las zonas más bajas, que la planta nazca mal por falta de agua. Por ello, aunque comenzase ya a llover, se espera una mala cosecha. También la floración del olivo podría verse negativamente afectada. Tras una cosecha mediocre en la zona más occidental y que en cambio fue extraordinaria en el Matarraña, este año las perspectivas no son buenas ya que falta lluvia para una correcta floración del olivar.

Otros cultivos leñosos como el almendro comienzan ya a mostrar signos de estrés hídrico. En algunos casos es evidente cómo la hoja está arrugada por falta de humedad. Muchos ejemplares han soltado la almendra ya formada por falta de agua. «No recordamos un invierno tan atípico como este. Llevamos desde septiembre sin recibir precipitaciones destacables y nos tememos que vamos a tener problemas de que se sequen árboles», explica David Andreu, agricultor e integrante de la junta del sindicato UAGA.

En cuanto al medio forestal, es previsible que de no llover a corto plazo, suba el riesgo por incendios forestales. A este respecto en el Maestrazgo son ya visibles algunos ejemplares de pinus nigra secos por falta de lluvia y por altas temperaturas.

Malas perspectivas meteorológicas

La previsiones meteorológicas tampoco son alentadoras a corto y medio plazo. Está previsto que durante toda esta semana continúe el ambiente seco y soleado. Aunque las temperaturas se han normalizado, y ya se retiró la calima procedente del Sahara. Este hecho, antes extraordinario, es cada vez más frecuente en toda la península ibérica. En los próximos días continuarán imperando los vientos de oeste y noroeste Asimismo, la llegada del anticiclón garantiza, al menos, 7 más sin lluvias y a partir de la jornada del jueves los valores termométricos subirán de forma notable.