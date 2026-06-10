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10 JUN 2026|

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Alcañiz presenta la guía ‘Descubriendo el Guadalope’: «No hace falta ser un experto para apreciar el ecosistema»

Cada una de las fichas incluye una ilustración del animal, una pequeña descripción orinetativa con la que concer más a las especies e identificarlas y en las que se indica si son o no autóctonas del lugar

Presentación del Cuaderno 'Descubriendo el Guadalope' en Alcañiz./ M.M.R.
Presentación del Cuaderno 'Descubriendo el Guadalope' en Alcañiz./ M.M.R.

Marina Monreal10 06 2026

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Alcañiz

Medio AmbienteSociedad

Aves, peces, mámíferos, crustáceos, reptiles, árboles...Todos ellos tienen cabida en la ribera del río Guadalope. Un paseo con mirada atenta puede dar lugar a una gran variedad de especies aunque a menudo un poco de ayuda no está de más para identificarlas. Con este propósito surge 'Descubriendo el Guadalope', una guía sobre la fauna y la flora del río a su paso por la ciudad de Alcañiz. El libro, editado por el Ayuntamiento de la capital, incluye las fichas artísticas de más de 30 especies diferentes.

"Es muy sencillito, es una divulgación que está dedicada a nivel de iniciación, pero al mismo tiempo es muy bonito y muy atractivo", explica Santiago Osacar, ilustrador de la obra. Sostiene que el importante reivindicar el Guadalope por parte de los alcañizanos. "Es nuestro río tiene mucha vida salvaje, es muy bonito y a lo mejor nunca nos habíamos fijado pensando que hay otros sitios más especiales, pero siempre ha estado ahi", añade. 

Cada una de las fichas incluye una ilustración del animal, una pequeña descripción orinetativa con la que concer más a las especies e identificarlas y en las que se indica si son o no autóctonas del lugar. En las fichas concretas de las aves que suponen la mitad del cuaderno se añade un código QR que lleva a las fichas de SEO BirdLife y permite ampliar la información y escuchar el canto de cada uno de ellos.

Imagen de los impulsores del proyecto. / M.M.R.

En este sentido, esta ultima fundación definde que este libro supone "poner la atención que se merece al río". "A través de estas guías podemos identificarlos, antes no te parabas a pensarlo, descubrir la naturaleza que tienes enfrente de tu casa es muy importante", ha apuntado el biólogo delegado en Aragón de SEO BirdLife, Luis Tirado.

José Miguel Gargallo, técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento, ha sido el encargado del prólogo de la obra. En ella, invita a "mirar con más calma y descubrir lo lo que muchas veces pasa desapercibido". En este sentido durante la presentación ha asegurado que si el cuaderno consigue su objetivo, "ayudará a poner en valor el espacio, acompañará paseos, inspirará nuevas miradas y recordará que en la naturaleza siempre queda algo más que descubrir".

En la selección de las especies han colaborado también estrechamente Javier Escorza, durante años coordinador de los Agentes de Protección de la Naturaleza y presidente de la Asociación de Amigos del Río y los Espcios Naturales de Alcañiz; Javier Boix, guarda de montes municipal; y Luis Tirado, delegado en Aragón de SEO BirdLife.

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