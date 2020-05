Antonio Amador: «Nos hemos movido y, si te mueves, hay oportunidades»

Queda un mes para el cese definitivo de la Central Térmica. ¿Cómo se vive esta situación en medio de una crisis sanitaria sin precedentes?

Pero Maessa no es la única.

Estos trabajadores confiaban en los cursos de formación para el desmantelamiento de la Central pero el Covid-19 los ha retrasado, ¿temen que el desmantelamiento arranque con trabajadores de fuera?

¿Confía en Endesa?

Por el momento, el proyecto de Endesa es el único que hay encima de la mesa en lo que respecta al uso de los megawatios que la planta dejará libres. En total, una inversión de 1.427 millones de euros y la creación total de 4.000 puestos de trabajo entre 2020 y 2026 para construir una planta solar.

En todo caso, queda un mes y las alternativas no están.

Precisamente hace algo más de un año, Andorra pedía que Endesa invirtiera. No obstante, en el último año se ha asumido el cierre. ¿A qué se ha debido ese cambio de mentalidad?

Yo mismo veía imposible, no ya el cierre de la Central, sino el fin del carbón. Entendíamos que Endesa lo que hacía era jugar con el tiempo para conseguir las inversiones. Unas inversiones que tampoco han garantizado el futuro ya que sí se decidió invertir en las plantas de As Pontes y Carboneras y estas centrales también están cerradas. En Andorra hemos estado exigiendo mucho fuera, que por supuesto hay que exigir, pero hay que llevar mucha más iniciativa desde dentro. Nos hemos encontrado que tenemos un año de tiempo para hacer lo que cuesta tres. Se han desperdiciado muchos años. Creo que ha habido una falta de previsión que estamos pagando.

¿Se está refiriendo al Ayuntamiento anterior?

¿Y ahora qué?

Alternativas. Y aquí solo hay un secreto que es zapatilla, zapatilla, zapatilla. Hay que salir, salir y salir y no descartar ni ponerse limitaciones en la búsqueda de alternativas. Siempre he dicho que si de 100 ideas sale una, ya volveremos a tener otras 100. El abanico de la industria que hemos consultado es variopinto. Hemos tenido contactos con todo tipo de sectores. Desde actividades primarias hasta de alta innovación. Nos hemos movido y, si te mueves, hay posibilidades. Pero sí hemos visto que en Andorra hemos estado acostumbrados a que nos lleguen las oportunidades de fuera.

Andorra tiene la renta más alta de Aragón. ¿Ha sido una opción cómoda para los andorranos trabajar en el sector minero en el que la jubilación suele llegar antes?

Se habla de las prejubilaciones de la minería pero también hay prejubilaciones en otros sectores como la banca. Ese es un estigma que nos acompaña. Esto de la renta es una noticia que todos los años nos hace mucho daño. Podemos ser el municipio con mayor Renta per Cápita pero mucha de la gente que sube la renta no está ya en Andorra. Se han ido a vivir fuera, a Zaragoza o las segundas residencias, por lo que no gastan aquí su renta. Pero sí es verdad que hubo años en los que Andorra era una isla en la que no se sufrían los problemas que sufrían en otros lugares