Antonio Amador: «Si Andorra cae será por la burocracia y eso es frustrante»

¿Cómo se encuentra Andorra?

Preocupada, escéptica y con una gran incertidumbre porque va pasando el tiempo y no se materializa la llegada de empresas. Lo entiendo perfectamente. Si me preguntas cómo está el alcalde de Andorra pues igual de confiado en el futuro que el primer día de la legislatura. No voy a hablar de anuncios que se dicen fuera sino de lo que estamos trabajando nosotros. Está siendo lento. No me puedo escudar en la paralización por el covid pero la pandemia nos ha traído una nueva forma de trabajar. Las empresas han visto que siguen funcionando con los trabajadores en casa pero también se han producido repercusiones económicas, algunas negativas como el replanteamiento de su estrategia de expansión. En Andorra estamos igual de preparados que otras zonas para acoger industrias de todo tipo relacionadas con la innovación y la investigación, no todo es placas, granjas ni plantas medicinales.

Dice que está confiado pero ya ha pasado año y medio del cierre de la Térmica y no hay visos de una reconversión industrial inmediata y ya hay vecinos que se están marchando.

Exactamente. Cuando miras en una escala temporal la migración no hay un punto de inflexión el 30 junio de 2020, el cierre de la Central empezó a pasar factura y hacer sangre con el empleo el 1 de enero. Cuando se llegó al 30 junio quedaban 72 personas. Hemos perdido población pero hay familias con un miembro viviendo fuera sin desempadronarse porque quieren que Andorra siga siendo su pueblo. Lamentablemente el gran problema es la burocracia administrativa.

Explíquese.

El mayor riesgo de Andorra es la burocracia administrativa y no que la gente y los inversores no nos vean como una tierra de oportunidades. Si Andorra cae será por la burocracia administrativa y esto es lamentable, frustrante, preocupante y lo que primero tenemos que atajar. No sirve de nada declarar un proyecto de interés autonómico, lo que supuestamente reduce los plazos, cuando en la práctica no es así. Esto es una denuncia pública que hay que hacer en el buen sentido. No voy a criticar a Industria y el Inaga, al contrario, me pongo de su lado porque la carga de trabajo de esos dos departamentos se ha incrementado exponencialmente pero, ¿se les ha dotado de los recursos en la misma proporción? Todos los ayuntamientos estamos esperando que salgan tramitaciones.

¿Hay proyectos que se han echado para atrás o llevan mucho tiempo esperando por la burocracia?

No es que se echen para atrás pero en Andorra tenemos en tramitación un parque que producirá ingresos. Hemos dejado de ingresar con el cierre de la Central 2,5 millones al año, que es un tercio de nuestro presupuesto, y en Andorra nos hemos caracterizado por ofrecer a nuestros habitantes unos servicios de calidad y estamos acometiendo inversiones ambiciosas que necesitamos complementar por otro lado. El futuro de Andorra no son los parques pero nos han venido y los vamos a aprovechar. No es pan para hoy y hambre para mañana, es el oxígeno que necesitamos para que se genere actividad económica y empleo mientras vienen otros proyectos. Cuando llegué me encontré un Ayuntamiento con cero proyectos encima de la mesa. Se ha tenido que ir a buscarlos y empujar porque mi compromiso es diversificar Andorra pero si una tramitación para una autorización se nos va a dos años y a eso le añadimos que la multitud de líneas de ayudas que hacen que Andorra sea más atractiva se demora todos los proyectos un año… es lamentable. Ahora tenemos agua, nuestro gran capital humano, sectores muy profesionalizados y lo único que no tenemos es tiempo.

¿Se ha quejado a DGA de los problemas con la burocracia administrativa?

Sí, he pedido a los responsables que tomen cartas en el asunto porque tenemos un problema muy serio. Hoy hemos convertido que un proyecto sea de interés autonómico en un brindis al sol e insisto, mi apoyo a Industria y el Inaga pero si se hubiesen dimensionado de acuerdo a la realidad no se llevaría semejante retraso.

Por eso pide la oficina.

Van a llegar muchos fondos de Europa pero debemos ser capaces de canalizarlos mediante un organismo que facilite que un inversor no tenga que ir a 40 ventanillas y que cuando le concedan dos ayudas le digan después que son incompatibles y debe escoger una. Si en Teruel los proyectos inversores necesitan subvenciones y al final se ejecuta un 40% o un 70% de estas ayudas es que algo está fallando. Esto no es Madrid, donde se pegan tortas por un local en el centro, aquí no nos vienen en tromba las empresas y si encima no les facilitamos todo… Se habla de alfombra roja y farolillos pues la alfombra roja es la facilidad cuando presentan el proyecto y los farolillos que todas las ayudas se concedan lo antes posible.

Hay proyectos que salen adelante en Aragón como Amazon, Becton Dickinson, Tönnies...

Sí pero, ¿cuánto tiempo se lleva trabajando? Hay proyectos que llevan mucho trabajo detrás, una empresa no es un champiñón que lo riegas y florece. Y yo no quiero proyectos que se basan en que reciben un montón de ayudas y a la primera que vienen mal dadas se han ido. Tenemos que ser mas serios y rigurosos. Ya se ha intentado varias veces la reconversión de Andorra y hemos tenido mala suerte. No voy a criticar lo que se ha hecho anteriormente pero antes cuando cometías un error las minas seguían sacando carbón y la Central produciendo energía. Tenemos que aprender de lo que nos ha pasado y no depender ni de un sector ni de una empresa.

Todos los proyectos que se están materializando están situados en otras zonas, el único en Teruel en la macrogranja de Calamocha. ¿Ayudas como el FITE o el Miner no son suficientes? ¿Falta una autovía?

Por algo será, a una empresa no la puedes traer de la oreja. Es una realidad que no están viniendo empresas a la provincia, es un claro síntoma de que algo no funciona. El Gobierno Central ya contempla las ayudas a los costes laborales para Teruel, por cierto, gracias a DGA, lo que va a ser muy atractivo para las empresas y además son clave las comunidades energéticas, en las que se está trabajando. En Fraga, Figueruelas o Zaragoza no son más guapos que en Andorra o Perales pero allí tienen unos costes y aquí otros. En esta zona es más caro producir porque no tenemos un gran número de potenciales clientes y el transporte encarece los costes. Lograremos ser igual de competitivos si conseguimos una discriminación positiva y el sobrecoste por el transporte se compensa con una reducción en el precio de la energía. Hay herramientas para conseguirlo y se debe trabajar en esa línea con agilidad, eficiencia e ingenio.

Dice que no habla de anuncios de otros pero las famosas cinco empresas de Lambán, que ninguna era concretamente para Andorra sino para el territorio bajoaragonés, se anunciaron en una fiesta de la Rosa del PSOE en la que se presentó su candidatura.

Sinceramente nunca he preguntado a nadie que ha anunciado empresas para Andorra de qué se trataba. Cuando me llaman de otras administraciones por supuesto que el Ayuntamiento está porque tenemos que tirar del carro pero no contamos ni los recursos ni el empuje de otras instituciones.

¿No le ha preguntado a Lambán?

Hablo con él y estamos participando con DGA en otros proyectos desde el minuto cero pero de esas cinco empresas no. Hay proyectos que llegan a DGA y allí se pueden encarrilar, ven que pueden encajar y empezamos a darle un encaje. Estamos trabajando en algún proyecto de este tipo. Si hay alguien que ha trabajado porque se instale en Andorra un proyecto y en el Ayuntamiento no somos conocedores, porque no hemos sabido algunos de los anuncios que se hacían, yo lo recibo ilusionado como cualquier vecino.

En el congreso sobre despoblación en Teruel la ministra Ribera y Lambán hablaron de «éxito» al referirse a la transición.

Agradezco que se nos haya dado voz al territorio y que se esté haciendo ad hoc para cada una de las zonas un concurso y un convenio. Tenemos que tener claro que el convenio son líneas de ayudas realmente útiles porque se adecúan a la zona pero lo que es verdaderamente necesario es el concurso. Debemos ser agiles en la resolución de ese concurso. ¿Será un éxito? Lo será cuando se materialice. Si tarda en resolverse un año, sino se autorizan los parques por la burocracia administrativa hasta dentro de 8 o 10 meses… ¿qué familia soporta no tener ingresos durante dos años?

¿Qué traerá el concurso?

La parte que más vale es el plan de acompañamiento económico y social que va a ser el criterio más importante por el que se va a adjudicar el nudo. Se valorará que empleen empresas locales y que vaya acompañado de otros proyectos generadores de empleo que no pueden ser de energía. Andorra no puede volver a ser única y exclusivamente una fuente productora de energía para el desarrollo de otros territorios. Por supuesto que queremos contribuir, va en nuestro ADN ser solidarios, pero no tontos.

¿Se ha hecho política con la reindustrialización de Andorra? ¿Se ha engañado a la ciudadanía con la llegada de empresas?

Yo no y no tengo conocimiento de ello, no lo permitiría. Soy un andorrano que temporalmente estoy en política pero la mayor parte del tiempo pienso como andorrano y no consentiría que se engañase con la llegada de empresas.

¿Hay proyectos encima de su mesa?

Sí, hay proyectos encima de mi mesa pero los vecinos de Andorra se merecen hechos, no fotos ni palabras. No anunciaré nada que no sea inminente ni un compromiso serio. Yo he parado fotos en Andorra. Es muy importante que el concurso de los megavatios de la Central lleve un plan de acompañamiento con los pasos que debe que seguir toda la industria que irá asociada. Si se produce un retraso automáticamente se perdería la concesión y los avales, que son muy elevados. Quiero agradecer al Ministerio y al Instituto de Transición que hayan sido tan exigentes y escrupulosos.

¿Qué puertas ha tocado desde que es alcalde?

Mis dos primeras reuniones fueron con la CHE para solucionar los problemas de abastecimiento de aguas y con el Puerto de Tarragona para ver si podíamos contar con ellos como un aliado para las distintas infraestructuras. Hemos estado hablando con el sector fitosanitario, primario, con distintos tipos de industria…

En clave municipal, una valoración de estos dos años y medio de legislatura

¿Estoy satisfecho?, no. ¿Hemos hecho muchas cosas en unas circunstancias muy difíciles?, sí. No se puede estar satisfecho cuando no hemos podido acometer todo lo que queremos y el cierre de la Central ha tenido un impacto en el empleo pero estoy contento con el trabajo que hemos llevado a cabo en un contexto muy complicado. Por eso quiero poner en valor el trabajo de mi equipo en el Consistorio. Queda un año y medio apasionante y debemos aprovechar cada segundo.

¿En qué ha trabajado el Ayuntamiento?

Somos un referente en la promoción de la salud con Andorra Saludable, estamos empezando a acometer una redistribución del personal municipal mucho más eficiente y efectiva, el arreglo de espacios importantes como parques y abordar obras en calles complicadas porque estamos perdiendo 30 metros cúbicos segundo hora en este pueblo por la dejadez que ha habido en la canalización. También hemos trabajado y pronto veremos un nuevo contrato de aguas que mejorará el servicio y volvemos a retomar asuntos olvidados como que la década de los noventa estábamos obligados a publicar un contrato de limpieza. En Andorra lo más apasionante es que hay mucho por mejorar.

¿Qué le gustaría acometer antes de que termine la legislatura?

Aspiro a cumplir el programa electoral. Queda mucho por hacer. Vamos a abordar la residencia; la remodelación del polideportivo; el arreglo de calles; que todos los barrios sientan que son de Andorra, en el barrio de la Sindical estamos planteando un plan de actuación, una modernización de la administración para ser más ágil y con la que ampliemos servicios con los que nos hemos quedado atrás. Debemos contar con un servicio pediátrico de calidad.

¿Cómo ha ayudado el Ayuntamiento a la reactivación de la economía?

Desde el primer momento empezamos con la exención de las tasas de veladores pero vimos que había que ser más ambiciosos y hemos ayudado a microempresas y autónomos con ayudas directas y la exención de tasas e impuestos. Este año hemos vuelto a congelar las tasas, en toda la legislatura no se han incrementado. Ahora tenemos que focalizarnos en el comercio local y poner en marcha ideas que dinamicen el consumo como los bonos. Tampoco nos olvidamos de los ciudadanos, pusimos en marcha un plan social y recientemente firmamos un convenio de 94.000 euros con Cruz Roja. No lo digo por sacar pecho del Ayuntamiento pero es que las administraciones estamos para estar al lado de los vecinos que pasan dificultades y de las empresas.

¿Cuál es el estado de salud del equipo de gobierno?

No me preocupo por eso, me preocupo del estado de salud de Andorra. Tenemos una responsabilidad durante cuatro años y nos debemos dejar la piel en que salgan adelante los proyectos.

Dos de los cinco concejales del PSOE han dejado el Ayuntamiento, ¿por qué?

Eso se lo tendrías que preguntar a ellos. Yo puedo destacar tanto de Sebas como de Trini su implicación y compromiso con el proyecto. Se marcharon porque por su situación personal y profesional así lo consideraron pero siguen siendo pilares en el equipo. Aquí hay cinco caras visibles pero la solidez del proyecto socialista para Andorra es sana y muy fuerte. Detrás de estas cinco caras afortunadamente hay muchas más.

¿Se ha sentido apoyado por la oposición en los asuntos más complicados?

Por una parte de la oposición sí.

¿Qué parte?

Ahora se percibe que en la segunda parte de la legislatura se intenta hacer política con ciertos temas en los que hasta ahora habíamos estado por encima. Con PP y Cs bien. Parece que PSOE y PP tienen que estar enfrentados y quiero poner en valor la madurez y responsabilidad de los populares en cuestiones que son importantes para Andorra. En Asuntos difíciles hemos intentado colegiar las decisiones pero hay momentos en que la tienes que tomar y ahí sí que he tenido el respaldo de toda la corporación.

Las de 2019 fueron sus primeras elecciones como cabeza de lista y recuperó la alcaldía para el PSOE, ¿optará a la reelección en 2023?

Ni pienso en la salud del equipo de gobierno ni en otra cosa que en el día de hoy y el de mañana de Andorra. Mi compromiso con Andorra fue por cuatro años y con unos proyectos que vamos a cumplir. Sigo igual de ilusionado y las mismas ganas que aquella noche de mayo de 2019.

Las familias y la sociedad andorrana siguen reclamando unas respuestas que no llegan casi cuatro años después del triple crimen. La administración y la política se escudaba en que el caso estaba judicializado pero el juicio tuvo lugar en abril y siguen sin ofrecerse respuestas.