Antonio Martínez, médico de Albalate: «Para amar algo hay que conocerlo y eso pasa con la medicina rural»

Es Don Antonio para mucha gente y no solo pacientes, también para algunos compañeros, aunque escuchar esto le haga ruborizarse. Antonio Pablo Martínez (Zaragoza, 1956) es uno de los dos médicos de Albalate del Arzobispo desde hace 23 años y prefiere menos formalismos. Toda su vida, crianza y educación trascurrieron en la capital y sigue residiendo en pleno centro desde donde todos los días se desplaza a su puesto de trabajo.

No le preocupan los 160 kilómetros diarios, «eso está superado», dice. Le preocupa la falta de médicos. Sentado en el centro de salud de Híjar en el descanso de una guardia, reconoce sin problemas que él nunca pensó en ejercer en el medio rural. Pero por su caso y años de experiencia sabe cuál es una parte de la solución. «Igual que no te puedes enamorar de una persona si no la conoces, es imposible que te guste la medicina rural si no la conoces», dice. Este es el mensaje que lanza a los nuevos profesionales que ya son R3 y R4, los que están a punto de terminar el MIR: que se vayan a un pueblo y que prueben. «Estoy súper seguro de que muchos se acabarán enamorando como nos ha pasado a tantos», añade.

Su primer trabajo fue en Zaragoza «atendiendo en un consultorio a 60 personas en dos horas, una locura». Cubrir las vacaciones de una compañera es lo que le llevó al medio rural. En Jarque de la Val vio que aquello «no estaba nada mal» y era una época en los años 70 y 80 en la que había que vivir en los pueblos y no como ahora, que no es obligación. «He llegado a cobrar ‘Penosidad’, un complemento anual muy escaso para médicos titulares que teníamos que residir en según qué pueblos… ¡No era para tanto! Cuando vi eso, llamé a preguntar qué era», recuerda sonriente. Después ejerció en tres localidades en Albarracín; en el Matarraña con La Portellada, Ráfales y Fórnoles y ya en la zona básica de salud de Híjar como médico en Albalate desde hace 23 años.

Aunque ha tenido muchas oportunidades de coger la plaza en Zaragoza, nunca lo ha hecho. «La medicina rural te da conocimiento de la población, eres referente en medicina en general llevando el seguimiento del paciente, de los crónicos y de la prevención y también debemos hacer más educación sanitaria», explica. «Todo es más humano, hay muchos factores que sopesar en una intervención. Por ejemplo, antes de enviar a un anciano al hospital tratas de resolverlo tú y evitar movilizar a la familia si no es estrictamente necesario. Eso en Zaragoza se soluciona con un taxi», señala.

Celebra que desde hace tres años cuenten con residentes, una figura que solo había en Andorra y que es algo que contribuye a que los jóvenes prueben. «Vamos a intentar que se rote también por el medio rural pero no solo haciendo urgencias sino también en cupo y que puedan ver así lo que es esto de verdad», desea.

Es también presidente en Aragón de Semergén (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria). Respecto al déficit de médicos, asegura que la situación no es nueva, que era algo que se preveía porque las promociones entre 1975 y 1985 fueron muy amplias y son las que se están jubilando. Las previsiones apuntan a que a corto y medio plazo el 30% de los médicos en general se van a jubilar en Aragón y a nivel nacional. «Egresados habrá entre 8.000 y 9.000 médicos cada año pero el embudo del MIR con 5.000 plazas como mucho hace que no haya posibilidades de cubrirlo todo. Esto provoca a su vez que no haya tutores porque los mayores nos vamos jubilando. Tengo compañeros que están esperando a retirarse a que su residente R3 sea R4 y termine».

Habría que poner sobre la mesa asuntos como una modificación del mapa sanitario con la redistribución de médicos, -un paso harto complejo-. También invita a pensar en medidas como las que den flexibilidad que facilite la conciliación, así como un cambio de mentalidad que no denoste ser médico de pueblo frente a la ciudad.

Martínez también va camino de la jubilación próxima en una zona básica en la que desde mayo cubren entre los compañeros el hueco de Urrea de Gaén tras la jubilación del médico, además de la plaza de pediatra que desde el año pasado está de baja y no se ha cubierto «porque no hay».

Ve una media de 50 pacientes diarios, lo que se traduce en uno cada 6 minutos ya sea presencial o telefónico. «Tenemos el tiempo tasado», dice, y aunque ve que hay cosas que han cambiado respecto a cuando llegó como esto del tiempo, no cambia su plaza por nada.