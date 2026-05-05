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05 MAY 2026|

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Apadrinaunolivo.org traslada dos ejemplares centenarios para evitar que sean arrancados por las obras de la carretera entre Oliete y Alloza

Los árboles se encontraban dentro del trazado de ampliación y mejora de la A-1402. Los trabajos de reubicación se han llevado a cabo con la colaboración de Euroarc (Grupo SAMCA)

Los dos olivos trasladados buscan ahora ser apadrinados / Apadrinaunolivo.org
Los dos olivos trasladados buscan ahora ser apadrinados / Apadrinaunolivo.org

La COMARCA05 05 2026

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Mundo Rural

Apadrinaunolivo.org ha llevado a cabo el traslado in extremis de dos olivos centenarios, con una edad aproximada de 250 años, para evitar que fueran arrancados con motivo de las obras de ampliación y mejora de la carretera A-1402, que conecta los municipios de Oliete y Alloza.

Los ejemplares, de variedad Empeltre, se encontraban dentro del trazado para las obras previstas por el Gobierno de Aragón, en un olivar cedido al proyecto junto a la vía. Ante esta situación, y en acuerdo con el propietario de la finca, se optó por su reubicación en una parcela situada al otro lado de la carretera, garantizando así su conservación.

Debido a sus características, cada olivo -formado por tres pies- tuvo que ser dividido para su traslado, por lo que se han convertido en un total de seis ejemplares, ya trasplantados en su nueva ubicación.

La operación ha sido posible gracias a la colaboración de Euroarce (Grupo SAMCA), que ha facilitado la maquinaria y el equipo necesario para ejecutar el traslado. Esta colaboración entre la empresa minera y Apadrinaunolivo.org ha permitido salvar cerca de 400 olivos en los últimos años, todos ellos en situaciones similares, evitando su pérdida y garantizando su continuidad en el territorio.

Esta actuación pone de relieve la importancia de compatibilizar el desarrollo de infraestructuras con la conservación del patrimonio natural, evitando la pérdida de ejemplares únicos ligados a la historia y al paisaje del territorio. Además, preservar este tipo de olivos centenarios no es solo una cuestión simbólica: supone mantener su capacidad de captura de CO₂, evitando su liberación a la atmósfera y permitiendo que sigan actuando como sumideros de carbono en el territorio.

Sin padrinos

Casualmente, los olivos trasladados -identificados con los números 12.580, 12.581, 20.987, 20.988, 20.989 y 20.990-, todavía no tienen padrinos, por lo que desde Apadrinaunolivo.org se hace un llamamiento para que cualquier persona comprometida con la causa pueda dar el paso y convertirse en su madrina o padrino, disfrutando de estos ejemplares y contribuyendo a su conservación; así como al cuidado del resto de los casi 30.000 olivos que gestiona en estos momentos la ONG.

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