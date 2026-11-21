Lo que comenzó en 1990 con una pequeña nave y 500 cerdos de engorde se ha convertido, 36 años después, en una de las explotaciones porcinas más reconocidas de España. La Granja Pellicer de Valderrobres acaba de conquistar su tercer Porc d’Or Diamante, la máxima distinción del sector, culminando una historia de esfuerzo familiar, inversiones y dedicación que comenzó prácticamente desde cero. Detrás de este reconocimiento se encuentran Daniel Pellicer y Sara Sorolla, fundadores del negocio, y su hijo Raúl Pellicer, que se incorporó hace más de una década y hoy trabaja junto a sus padres para dar continuidad a un proyecto profundamente arraigado en el Matarraña.

«Mi padre inició la explotación desde cero en 1990, justo cuando yo nací. Prácticamente nací y empecé a corretear por la granja», recuerda Raúl Pellicer, quien explica la trayectoria de su familia. Ninguno de sus padres procedía de una familia dedicada anteriormente al porcino. La decisión de emprender en este sector supuso comenzar una actividad completamente nueva, con recursos económicos muy limitados y una importante carga de trabajo.

Los primeros años estuvieron marcados por el sacrificio. Daniel y Sara levantaron solos una explotación de engorde con capacidad para 500 animales en una finca de Valderrobres. Sin embargo, apenas cuatro años después, siguiendo las recomendaciones de su veterinario, decidieron dar un giro al negocio y apostar por la cría de cerdas reproductoras.

Una madre dando leche a sus lechones en las instalaciones de Valderrobres / Cedida

«Mi padre era muy meticuloso y perfeccionista. El veterinario siempre le decía que le iría bien montar una granja de madres porque, aunque daba mucho más trabajo, tenía el perfil adecuado», explica Raúl. Así, alrededor de 1994, la explotación incorporó sus primeras 150 madres, iniciando una transformación que acabaría definiendo su actividad hasta la actualidad.

Crecer para poder descansar

El primer gran salto llegó cerca del año 2000, cuando la familia decidió ampliar la capacidad hasta las 500 madres y abandonar definitivamente el engorde. Aquella decisión no respondió únicamente a una estrategia de crecimiento económico, sino también a una necesidad personal: conseguir que la explotación pudiera sostener una plantilla y aliviar la carga de trabajo que soportaban sus propietarios.

«Con 150 madres no daba para contratar a más personal. Mi padre estaba solo y eran 365 días al año. Estuvieras bien, estuvieras mal, con un brazo roto o con fiebre, tenías que ir a la granja sí o sí», relata Raúl. La ampliación permitió empezar a incorporar trabajadores y repartir unas tareas que, en una explotación de reproductoras, requieren atención constante.

La actividad implica controlar la gestación, atender los partos, cuidar a los lechones y supervisar numerosos procesos que no pueden interrumpirse. «No es solamente vigilar que los animales estén bien y darles de comer. Hay muchos pequeños procesos y es un trabajo mucho más complejo», señala.

El crecimiento también exigió ampliar las instalaciones. A la nave original se sumaron nuevos espacios de gestación y maternidad, mientras que el edificio inicial fue adaptándose a las necesidades de la explotación. Durante los primeros años de la década de los 2000, la familia volvió a dar otro paso hasta alcanzar las 900 reproductoras.

Todo ello supuso un importante esfuerzo financiero. «Mis padres empezaron absolutamente desde cero, prácticamente sin dinero en el banco. En aquel momento los bancos facilitaban financiación, pero con intereses que podían acercarse al 20%», recuerda Raúl. Las sucesivas ampliaciones requirieron inversiones millonarias y una apuesta continuada por mantener el negocio.

Una segunda generación que se suma al proyecto familiar

La siguiente etapa de la explotación estuvo marcada por la incorporación de Raúl Pellicer al trabajo diario junto a sus padres. Después de estudiar Ciencias Ambientales, decidió regresar a Valderrobres y sumarse al negocio en el que prácticamente había crecido. «Cuando terminé de estudiar, tomé la decisión de seguir con la empresa familiar. Lo había visto desde que nací prácticamente y pensé que quería quedarme aquí, en el pueblo, con un negocio que también me gustaba y cuyo funcionamiento conocía», explica.

Su incorporación definitiva se produjo entre 2012 y 2013, cuando la explotación ya contaba con unas 900 reproductoras. La llegada de la segunda generación permitió reforzar un proyecto que Daniel y Sara habían levantado durante más de dos décadas y en el que los tres continúan implicados actualmente.

En 2016, la familia acometió la última gran ampliación, con la que alcanzó las 1.000 cerdas reproductoras actuales. También construyó una nueva instalación de transición para prolongar la crianza de los lechones antes de enviarlos a otras explotaciones de engorde. Hasta entonces, los animales salían de la granja con aproximadamente 21 días de vida y seis kilos de peso. Con la nueva instalación, permanecen en la explotación hasta alcanzar unos 18 kilos, lo que permite completar una fase adicional de su desarrollo.

Desde aquella ampliación, la granja mantiene su capacidad, aunque las inversiones no se han detenido. La renovación de instalaciones, la incorporación de tecnología y las mejoras en los procesos forman parte del trabajo cotidiano de la familia.

«Ojalá llegara un momento en el que pudieras decir que ya tienes la granja terminada y que no hace falta hacer nada más. Pero siempre hay cosas que renovar y mejorar», reconoce Raúl. El desgaste de los materiales, las necesidades de los animales y la evolución tecnológica obligan a mantener una inversión constante para evitar que las instalaciones queden anticuadas.

Ocho trabajadores y una producción en constante mejora

Actualmente, la Granja Pellicer cuenta con ocho trabajadores en plantilla. Tres son miembros de la familia, Daniel, Sara y Raúl, y otras cinco son trabajadores, Catalin Oniga, Niculina Oniga, Jordi Albesa, Gabriel Cardona y Manuel Bonilla, que residen en Valderrobres. Entre estos últimos, tres acumulan más de 15 años de experiencia en la explotación, una estabilidad que la familia considera fundamental para mantener los resultados.

«Tenemos un equipo humano muy bueno. Sin ellos sería imposible conseguir estos números», destaca Raúl. La empresa también recurre a profesionales de la zona para realizar trabajos de mantenimiento, instalaciones eléctricas y obras, contribuyendo a la actividad económica del municipio.

Parcela con lechones en las instalaciones de la familia Pellicer / Cedida

La evolución productiva refleja igualmente el crecimiento experimentado durante las últimas décadas. Según explica Raúl, la explotación ha pasado de unos 28 lechones por cerda y año a alcanzar actualmente alrededor de 35 o 36, gracias a las mejoras genéticas y al perfeccionamiento de los procesos de trabajo. La aspiración es continuar elevando esos registros, aunque siempre condicionados por la situación sanitaria de los animales. «Mi motivación personal es que todavía se puede hacer mejor», asegura.

Otro de los indicadores que destaca la familia es la supervivencia de los lechones durante la fase de transición, que ronda el 99%. A ello se suma la longevidad de las reproductoras, un aspecto que Raúl relaciona directamente con el manejo de los animales y el cuidado de su bienestar. «Al final son muchas labores diferentes que se realizan durante todo el año. Todo suma, una décima por aquí y otra por allá. La sanidad, el trabajo diario y el cuidado de los animales son fundamentales», explica.

Tres diamantes para una misma familia

El último Porc d’Or Diamante supone un reconocimiento especialmente emotivo para la familia Pellicer. No es la primera vez que la explotación recibe la máxima distinción del porcino español. Según recuerda Raúl, su padre ya había conseguido este galardón en otras dos ocasiones, la última hace aproximadamente 25 años.

La noticia llegó, además, de forma inesperada. Aunque la explotación figuraba entre las candidatas, la familia no daba por hecho que pudiera alcanzar la máxima distinción. «No nos lo esperábamos. Cuando vimos nuestro nombre en la pantalla fue toda una alegría», recuerda Raúl. El reconocimiento adquiere todavía más significado después de 36 años de trayectoria compartida y en un momento en el que las dos generaciones de la familia continúan trabajando juntas. Daniel, que actualmente tiene 63 años, sigue vinculado al día a día de la explotación junto a su mujer Sara y su hijo.

Raúl atribuye el éxito al conjunto del trabajo realizado durante décadas, más que a una única característica diferenciadora. La dedicación familiar, la experiencia de los trabajadores y la atención a los pequeños detalles han permitido consolidar un modelo que sigue buscando mejorar año tras año. «Los Porc d’Or no son nuestro objetivo cada año, pero sí una motivación para ver si podemos estar entre los mejores y superarnos», afirma.

Una empresa familiar que mantiene sus raíces en Valderrobres

Más allá de los premios y de los resultados productivos, la trayectoria de la Granja Pellicer refleja la continuidad de una actividad económica familiar en el medio rural. Daniel y Sara comenzaron el negocio sin experiencia familiar previa en el sector y, más de tres décadas después, siguen trabajando en la misma explotación junto a su hijo.

La empresa mantiene cinco empleados y vecinos de Valderrobres, y recurre habitualmente a profesionales de la zona para el mantenimiento de sus instalaciones. Aunque Raúl reconoce que no se trata de una gran compañía por volumen de empleo, reivindica el carácter familiar del proyecto y su vinculación con el territorio. «No somos un monstruo, somos una pequeña familia», resume.

Frente a las dificultades que habitualmente se atribuyen al medio rural, asegura que nunca ha considerado la ubicación de la explotación como un inconveniente. Al contrario, valora especialmente la cercanía entre su vivienda y su puesto de trabajo. «Somos de Valderrobres y vivimos a cinco minutos en coche de la granja. Trabajar en el pueblo de toda la vida y cerca de casa es un auténtico lujo», sostiene.

La incorporación de Raúl hace más de una década permitió sumar una segunda generación al proyecto, pero no supuso la retirada de sus fundadores. Los tres continúan compartiendo el trabajo y las responsabilidades de una explotación que ha pasado de una única nave de engorde a contar con un millar de reproductoras y tres de los máximos reconocimientos del porcino español. Treinta y seis años después de aquella primera inversión, la familia mantiene la misma filosofía de trabajo que impulsó sus orígenes: atención diaria a los animales y voluntad de mejorar. «Si te gusta lo que haces, eso es lo importante. Nosotros seguimos cada año con la motivación de intentar superarnos», concluye Raúl.