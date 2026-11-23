El Movimiento de Acción Rural (MAR) ha mantenido este lunes una nueva reunión con el director general de Transportes, David Sánchez Fraile, y el jefe de Planificación de Transporte, Luis Echavarri, para abordar las deficiencias del nuevo mapa de autobuses.

La principal novedad que han trasladado tras el encuentro, es la incorporación una conexión de autobús desde Oliete y Alacón hasta Muniesa, donde los viajeros pueden enlazar con el servicio hacia Zaragoza. La línea funciona los lunes y jueves, con salida de Oliete a las 6.50, paso por Alacón a las 6.58 y llegada a Muniesa a las 7.18. El autobús de regreso llega a esta última localidad alrededor de las 17.00. Esta medida ha sido tomada tras las denuncias del movimiento.

Otra de las mejoras ya aplicada afecta a la comarca del Jiloca, donde se ha adelantado a las 7.30 el paso del autobús por varias localidades para que los vecinos puedan llegar a tiempo a las extracciones de sangre en el centro de salud de Monreal del Campo. Además, Transportes ha confirmado que el nuevo hospital será la primera parada en Teruel para los viajeros procedentes de las Cuencas Mineras.

Por otra parte, el Gobierno de Aragón se ha comprometido a corregir durante el primer trimestre de 2027 los desajustes en las conexiones de Utrillas con Zaragoza y Teruel, que actualmente provocan largas esperas y dificultan los desplazamientos por motivos médicos.