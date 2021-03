La apertura de las provincias no dispara las reservas en el territorio

Este viernes se hace efectivo el desconfinamiento provincial de Aragón y los efectos no se han hecho esperar, sobre todo en el Pirineo, donde ayer las reservas hosteleras ya se dispararon. No obstante, esta apertura no tendrá grandes consecuencias positivas en el Bajo Aragón Histórico, donde el grueso de turistas procede de Cataluña y la Comunidad Valenciana, más ahora cuando los zaragozanos pueden subir a Huesca.

«El desconfinamiento provincial es una noticia interesante pero es insuficiente para nosotros. Aunque podemos esperar a zaragozanos de cara a Semana Santa y los próximos fines de semana, no será suficiente para que nuestras empresas puedan entrar en un nivel de rentabilidad para hacerlas sostenibles», detalla Pedro Villanueva, vicepresidente de Teruel Empresarios Turísticos, que considera «fundamental» que lleguen las vacunas y que la gente «se sienta segura viajando».

En la misma línea se muestra la presidente de los empresarios del Matarraña, Marta Ferrás, que espera la apertura de Cataluña y Valencia. Cree que la movilidad interprovincial incrementará la actividad en restauración pero no en los alojamientos. «De hecho, hay hoteles rurales que no van a abrir todavía», indica.

La decisión de permitir el paso entre provincias, la trasladó el presidente de Aragón, Javier Lambán, el miércoles. Especificó que «en modo alguno significa bajar la guardia», y alertó de que estas medidas pueden ser reversibles «en cualquier momento». La Consejera de Sanidad, Sira Repollés, añadió que no se estudia relajar otras restricciones en cuanto a aforo, horarios o agrupaciones sociales.

El presidente de la DPT, Manuel Rando, se mostró satisfecho con el desconfinamiento. Opinó que «es una gran noticia» pero pidió «responsabilidad» en todos los ámbitos «para que Teruel pueda mantenerse en esta situación muchos meses».