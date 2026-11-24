Los apicultores de todo Aragón se han concentrado este martes frente a las puertas del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón en Zaragoza para denunciar la falta de apoyo institucional y reclamar medidas urgentes de carácter económico y sanitario. Los profesionales reivindican la creación de una mesa sectorial apícola, mayores ayudas al combustible y una mayor implicación de la administración en la lucha contra las plagas y especies invasoras.

Entre las principales amenazas, destacan la sequía, el abejaruco, la avispa asiática y la varroa, especies que también afectan a las explotaciones del Bajo Aragón Histórico. Un ejemplo es el caso de Ignacio Ciércoles, apicultor en Los Olmos desde hace 15 años y que este martes se ha desplazado hasta la capital. Cuenta con una explotación de 70 colmenas, y advierte del debilitamiento de las abejas como consecuencia de la sequía y la incidencia del abejaruco. También reclama ayudas al gasóleo. "La sequía es el problema más gordo que hay, pero tenemos que luchar con muchas otras cosas más. Vemos que en todos los sitios hay subvenciones o ayudas y nosotros no entramos en las del gasoil, cuando también formamos parte del sector primario", ha denunciado en los micrófonos de Radio La Comarca.

También es complicada la situación de otros profesionales como Ingrid Duck, apicultora en Ladruñán, cuya explotación sufrió la afección de unas 70 colmenas por el incendio de Ejulve, cada una de ellas con 20.000 abejas. "Todavía no he recibido ayudas para afrontar las pérdidas, que van más allá de las propias abejas debido a la destrucción de los recursos naturales del entorno" ha explicado. La apicultura calcula una pérdida de miel de en torno al 70% esta campaña. "Cada vez producimos menos y nuestros costes siguen aumentando. Además, si no llueve, las plantas no producen suficiente néctar, no hay miel, y por tanto las abejas tienen dificultades para sobrevivir", ha añadido.

El colectivo también ha reivindicado el papel fundamental de la apicultura en la polinización, la conservación de la biodiversidad y la producción de alimentos. "Solicitamos el apoyo de la Administración porque se está sufriendo unos años de mucho calor y nuestros animales padecen mucho. También la subida de los combustibles y de la maquinaria influye a la hora de poder hacer reposición de nuestros animales. Nos encontramos solos ante las enfermedades", ha concluido María José Simón, presidenta de la Agrupación de Defensa Sanitaria Apicultores de Teruel en los micrófonos de Radio La Comarca.

La manifestación bajo el lema 'Si no hay abejas no hay vida' ha contado con representación de las agrupaciones de defensa sanitaria y los sindicatos agrarios y se ha ejemplificado muerte del sector a través de la quema de un ataúd a las puertas de la consejería.