La aprobación de las ordenanzas fiscales siembra el desacuerdo entre los grupos políticos de Alcañiz

Las ordenanzas fiscales que se aplicarán en Alcañiz durante el 2024 fueron el principal y único tema del pleno extraordinario que se celebró este lunes. Las nuevas tasas e impuestos salieron adelante con el apoyo del equipo de Gobierno (PP, PAR y VOX). Teruel Existe se abstuvo, mientras que PSOE e Izquierda Unida votaron en contra, ambos siendo muy críticos con la gestión de la concejal de Hacienda, Anabel Fernández.

Durante la comisión previa al pleno todos los partidos excepto Vox y PAR presentaron enmiendas a la propuesta del PP aunque no todas ellas fueron aceptadas. Desde el principio la responsable del Área de Hacienda quiso agradecer a Ramiro Domínguez (PAR) y Carlos Andreu (VOX) «por su colaboración» y recordó que la rebaja del IBI – de un 0,7% al 0,68% – ha sido «el eje central» de la nueva organización fiscal.

Las nuevas ordenanzas aprobaron también la subida acorde al IPC, el 2,6%, de todas las tasas públicas dentro de las que se incluyen entre otras cuestiones como la Escuela de Música, la guardería municipal o el polideportivo. De la misma manera también sube el Impuesto de Construcciones (ICIO) que pasa de un 3,4% al 4%.

En el caso del PSOE, se presentaron dos enmiendas «para solventar dos errores«. En primer lugar, para eliminar el aumento de 53 a 200 euros en la tasa por cierre de calles la primera hora y en segundo la eliminación de las dos tasas referidas al tanatorio, «porque debe ser el tanatorio, que es una empresa mixta, el que apruebe su propia tarifa».

Aun así, la aceptación de las dos enmiendas presentadas no fue suficiente para cambiar el sentido de voto de los socialistas que mantuvieron su voto en contra ya que consideran que la rebaja de ingresos fiscales «pone en riesgo los servicios públicos y el desarrollo de Alcañiz, puesto que no se aclara de donde provendrán los ingresos para mantener los mismos gastos o superiores». De hecho, estiman que, de esta forma, los gastos pueden superar en 436.000 euros a los ingresos. «Por un lado se baja el IBI en unos 160.000 euros y se suben el resto de impuestos, pero por una cantidad inferior, de manera que la recaudación se reduce en unos 21.000 euros«, explicó Bigorri. Un movimiento que enfadó enormemente al equipo de Gobierno, llegando acusar la concejal a los socialistas de ir al pleno «a tomarnos el pelo».

Por su parte, desde Teruel Existe se planteó la creación de un impuesto para las instalaciones de energías renovables e instalaciones eléctricas, una cuestión que, aunque fue «estudiada en profundidad por el equipo de Gobierno» no fue aceptada al no tener la institución municipal potestad para aplicar este gravamen.

En el caso de Izquierda Unida, se presentaron enmiendas -que no fueron aceptadas- que proponían establecer tramos diferenciados en el pago del IBI para aquellos inmuebles con mayor valor catastral (un 10% del total). Su representante, María Milian lamento que aunque desde el equipo de Gobierno se elogie su predisposición por trabajar, no se aceptan su propuestas. Además, denuncio que en el caso del PP no se ha cumplido con las peticiones de los últimos años. «Todos esperábamos pagar el 0.05% menos y yo creo que es un fraude«, sentenció Milián.

Por otro lado PAR y Vox coincidieron en la aprobación de estas nuevas tasas. Domínguez aseguró que para trabajar en este tema había habido «una gran sintonía» y aseguro sentirse «cómodo» con las rebajas planteadas. Aunque reconoció que las bajadas han sido leves aseguró que eran necesarias «que le pregunten a la izquierda si ha bajado algún impuesto», sentenció.

En el caso de Vox, Carlos Andreu también se mostró a favor de la subida de las tasas públicas y aseguró que «la actualización de IPC es necesaria porque si no se queda desfasado«. En cuanto a la bajada del IBI reconoció que se trata de una bajada «simbólica» y «que en los próximos años se puede estudiar y seguir bajando porque afecta a 15.000 viviendas».

Los centros educativos no pagarán por el uso del Teatro

Además, como novedad ante la aprobación de las ordenanzas. La concejal de Hacienda explicó que desde estas instituciones se les ha transmitido la dificultad que les supone tener que pagar para hacer uso de las instalaciones del Teatro. «Aunque hay centros educativos que cuentan con salón de actos hay otros que no lo tiene como el Conservatorio y que en sus programaciones tiene actividades que se celebran en el Teatro», aseguró Fernández. Por tanto y una vez llegado al consenso con los afectados, el Ayuntamiento ha optado por añadir una exención.

La situación de las nuevas ordenanzas

Así, como ya se anunció en una rueda de prensa varios días antes de la celebración del pleno, las tasas que regirán la economía de los alcañizanos durante los últimos años se organizará de la siguiente manera. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles pasará del 0,7 vigente a un 0,68 a partir del próximo recibo. Esa reducción se llevará a cabo tanto en el IBI rústico como en el urbano, de tal manera que beneficiará a todos los alcañizanos, a los 15.642 contribuyentes de urbano y a 2.484 de rústico.

Las ordenanzas de 2024 mantendrán vigentes la bonificación en la cuota íntegra del IBI para inmuebles que sean vivienda habitual de las familias numerosas y las deducciones para las familias con cinco o más hijos.

También se mantiene la bonificación fiscal a las viviendas en las que se hayan instalado sistemas de placas solares, un descuento vigente desde 2020; y las de fomento de empleo y creación de nuevas empresas no solo en el IBI, también en otros tributos con impacto en la actividad productiva como el IAE.

A nivel general, un 5% de descuento se seguirá aplicando para los que domicilien por cuenta bancaria. No varía el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en su texto vigente desde 17 junio de 2023, que determina que no se pagará la Plusvalía en las transmisiones que se constate la inexistencia de incremento de valor.

En cuanto a los veladores las tasas se adecuaran según el incremento del IPC, es decir, un 2,6% más. En el caso de las instalaciones fijas (corralitos) se volverá a contabilizar por mesas con un precio un 20% superior al de las terrazas normales.

Además, las ordenanzas fiscales del próximo 2024 también recogen una reducción para la tasa que se recauda a los puestos del mercadillo ambulante de los martes y se mantienen las bonificaciones para el fomento de la actividad económica y el mantenimiento del empleo por parte de las empresas radicadas en Alcañiz.