Aragón ya ha hecho 15.000 PCR y 600 test rápidos de los que el 25% han sido positivos

En Aragón ya se han realizado 15.000 pruebas PCR a los que se han sumado, como herramienta complementaria, 600 test rápidos –de los 18.500 que ha facilitado Sanidad- desde que comenzó la pandemia de los que han dado positivo el 25%. No obstante, cabe destacar que aún faltan unos días para que todos los datos se introduzcan en los registros informáticos y que los positivos no significa que sean casos nuevos sino que pueden coincidir con casos diagnosticados anteriormente.

Así lo ha dado a conocer este miércoles DGA en rueda de prensa, donde ha vuelto a insistir en que las pruebas diagnósticas deben realizarse únicamente por las autoridades sanitarias y con los criterios que rigen los protocolos estatales. Es decir, en personas sintomáticas. “Si se ha hecho una PCR previa y sale negativa una persona puede pensar que no tiene nada y a lo mejor se encuentra en periodo de incubación y a los 4 o 5 días da positivo. Si yo estoy enfermo porque tengo síntomas como mocos, tos, picos de fiebre…no me hace falta en el ámbito comunitario o residencial hacerme una prueba, por favor, me tengo que aislar”, ha afirmado el director general de Salud Pública, Francis Falo.

El director general también ha hecho hincapié en que desconocen qué criterios siguen los laboratorios privados a la hora de recoger las muestras y cómo realizan las pruebas diagnósticas. «Ya se abre una brecha porque pueden llevarse a cabo con diferente destreza, habilidad… por eso insistimos en que tan solo a personas sintomáticas y por parte de la autoridad sanitaria».

Falo ha explicado también- en plena polémica por las pruebas diagnósticas que están comprando los ayuntamientos como Valderrobres o Utrillas- que la indicación de test y pruebas diagnosticas en general tiene sentido en tres situaciones: si ayuda a realizar una mejor valoración individual, cuando permite tomar decisiones sobre un colectivo y si por ejemplo en una residencia hay positivos de coronavirus y en función de eso adoptar medidas preventivas y de sectorización; y, por último, si permite conocer mejor una situación. “Si las iniciativas privadas no van a ayudar a ninguno de esos tres aspectos lo que pueden producir es confusión”, ha apuntado.

Las comunidades controlan los laboratorios

Respecto a la orden del BOE que da a las comunidades el control de los laboratorios privados, DGA ha especificado que no tiene constancia de que en Aragón exista ningún centro que ofrezca la técnica PCR pero sí empresas que ofertan este servicio y remiten sus muestras a laboratorios de otras zonas.

La orden del BOE ha tenido reacciones en la patronal de los centros de diagnóstico clínico de titularidad privada. Consideran en un comunicado que es perfectamente razonable actuar de forma coordinada en materia de pruebas diagnósticas y es favorable a la regulación de precios y que, de hecho, los laboratorios privados llevan actuando a las órdenes de cada comunidad autónoma desde el decreto de alarma de 14 de marzo.

La patronal del sector sanitario privado ha aclarado que los centros sanitarios y de diagnóstico de la sanidad privada han actuado «bajo criterios de prescripción médica previa pero también atendiendo circunstancias excepcionales que han justificado la intervención sin prescripción«. Además, ha actuado en todo caso «con proporcionalidad en el precio respecto a las condiciones inestables y complejas de aprovisionamiento y adquisición de los distintos tipos de test de COVID-19 en el mercado internacional».

«Respecto a la regulación de precios que previene la mencionada orden ministerial, la sanidad privada señala que los exigentes requisitos (pago por adelantado, precios variables…) en la adquisición de las distintas pruebas diagnósticas en dicho mercado deberán ser tenidas muy presentes para que no haya un desfase entre el precio regulado y el precio de aprovisionamiento real. Así, ASPE solicita al ministerio de Sanidad una reunión para explicar las condiciones complejas e inestables de aprovisionamiento de test en que opera la sanidad privada en el mercado internacional», afirma la patronal en una nota de prensa.