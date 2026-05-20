Aragón activa ayudas para garantizar atención temprana a menores sin plaza inmediata en la red pública

Las familias aragonesas con menores que necesitan atención temprana y no disponen todavía de una plaza inmediata en la red pública podrán acceder a una nueva línea de ayudas impulsada por el Gobierno de Aragón. El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publica este miércoles la convocatoria de subvenciones individuales de pago indirecto para el año 2026, una medida dotada con 100.000 euros y destinada a garantizar que los niños que requieren tratamiento especializado puedan comenzar la intervención sin demoras.

La convocatoria, gestionada por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), está dirigida a menores de hasta 6 años que cuentan con un dictamen favorable para incorporarse al Programa de Atención Temprana pero permanecen en lista de espera de la red pública. El objetivo es que puedan iniciar cuanto antes las terapias necesarias durante una etapa clave para su desarrollo.

A través de esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico pretende evitar interrupciones o retrasos en servicios esenciales como psicoterapia, estimulación precoz, fisioterapia, psicomotricidad o logopedia, facilitando que los tratamientos puedan desarrollarse en centros autorizados mientras se produce la incorporación al sistema público.

El sistema evita adelantar el coste de los tratamientos

La convocatoria se articula mediante un modelo de pago indirecto, diseñado para evitar que las familias tengan que asumir inicialmente el coste económico de las terapias. Con este sistema, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales realiza el abono directamente a la entidad o al profesional que presta la atención, una vez presentada la documentación correspondiente que acredita la prestación del servicio y la factura emitida.

Las cuantías máximas de financiación varían según la intensidad del tratamiento determinada por los equipos de valoración especializados. La atención intensiva en domicilio, con cinco horas semanales, podrá alcanzar los 775,75 euros mensuales, mientras que la atención intensiva en centro contará con una ayuda máxima de 676 euros al mes.

Para las modalidades de atención regular, establecidas en dos horas semanales, la cuantía asciende a 360,40 euros mensuales, mientras que la atención media, de una hora semanal, podrá recibir hasta 180,20 euros al mes. En los casos de seguimiento, fijados en media hora semanal, la ayuda máxima será de 76,82 euros mensuales.

Las ayudas no dependen de la renta familiar

La convocatoria establece además que los recursos económicos de las familias no serán un criterio para determinar la concesión. La cuantía se calculará únicamente en función del coste real del servicio recibido. Podrán acceder a estas ayudas menores de entre 0 y 6 años que tengan reconocida la necesidad de atención temprana, se encuentren pendientes de incorporación a la red pública y acrediten una residencia mínima de un año en Aragón. Además, los tratamientos deberán ser impartidos por profesionales titulados en centros autorizados.

El plazo de presentación de solicitudes comienza este miércoles y permanecerá abierto hasta el 15 de noviembre de 2026. La tramitación deberá realizarse exclusivamente por vía electrónica mediante la sede electrónica del Gobierno de Aragón, a través del procedimiento administrativo número 11332.

Actualmente, la red pública de atención temprana del Gobierno de Aragón atiende a más de 3.000 menores, distribuidos entre 2.376 usuarios en Zaragoza, 450 en Huesca y 191 en Teruel, unas cifras que reflejan la dimensión de un servicio orientado a intervenir de manera temprana en posibles dificultades del desarrollo infantil.